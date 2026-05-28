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Neymar pode ficar de fora por até 3 semanas e deve perder a estreia da seleção na Copa do Mundo

Escrito por Marcel Rizzo (via Agência Estado)
Publicado em 28.05.2026, 16:02:00 Editado em 28.05.2026, 16:12:34
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O médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, revelou que Neymar foi diagnosticado com uma lesão de grau 2 na panturrilha direita. O tempo de recuperação é de duas a três semanas e o atacante está fora dos amistosos contra Panamá e Egito e deve perder a estreia do Brasil na Copa do Mundo, contra o Marrocos, em 13 de junho. A depender da recuperação, existe ainda a possibilidade de corte pelo técnico Carlo Ancelotti.

"Exame de ressonância magnética identificou uma lesão muscular grau 2 na panturrilha, não apenas um edema. O jogador continua em tratamento e nossa expectativa é que num prazo de duas a três semanas esteja liberado", disse o médico, em comunicado à imprensa na Granja Comary, centro de treinamentos da seleção em Teresópolis, no RJ.

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Neymar foi submetido a exames em um clínica no Rio de Janeiro nesta quarta-feira, 27, data da apresentação da seleção brasileira na Granja Comary para iniciar a preparação para a Copa do Mundo.

Inicialmente, o departamento médico do Santos tratava o caso como uma lesão leve, mas a comissão técnica da seleção aguardava a chegada do atleta para avaliar melhor a situação. O jogador sentiu a lesão um dia antes da convocação, na derrota por 3 a 0 para o Coritiba, na Neo Química, pelo Brasileirão.

A delegação embarca no dia 1º de junho para os Estados Unidos, em voo fretado, com chegada a Nova York prevista para o início da manhã do dia 2. Na primeira semana de treinos no CT do New York Red Bulls, que será a casa do Brasil durante a Copa, já se esperava que Neymar pudesse trabalhar 100%.

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Pelo regulamento da Copa, uma troca entre os 23 jogadores de linha convocados pode ocorrer por lesão comprovada por laudo até a véspera da estreia. Para o Brasil, a data-limite é 12 de junho. Somente os goleiros podem ser substituídos em qualquer momento da competição em caso de lesão.

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