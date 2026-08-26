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Neymar não viaja com elenco do Santos e deve ficar fora do jogo contra o Palmeiras no sintético

Escrito por Lara Musa (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Palmeiras e Santos abrem hoje a disputa por uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil. A partida de ida, realizada no Nubank Parque, marca mais um capítulo do embate entre Neymar e os gramados sintéticos. Apesar de relacionado para a partida, o atacante não chegou ao hotel em São Paulo com o elenco e deve ser cortado junto de mais outro atleta da lista que possui 25 nomes.

A disputa de Neymar com o gramado sintético não é de hoje. Desde que voltou ao clube que o revelou, o atacante disputou apenas um dos oito confrontos em campos desse modelo. Na ocasião, o Santos enfrentou o Atlético-MG na Arena MRV, em agosto de 2025, com a partida encerrando em 1 a 1, pelo Campeonato Brasileiro.

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Após o jogo, o camisa 10 declarou em suas redes sociais a insatisfação com o campo. "Comprovado... Sintético é uma merda", disse via Instagram sobre a partida que foi substituído aos 36 minutos do segundo tempo.

Em outras ocasiões, o jogador foi preservado pela comissão do clube em quatro confrontos em sintético. Nas restantes, lesões ou períodos de descanso impediram a presença. O Santos ainda faz suspense da situação e não confirma o corte de seu atacante da partida.

Outra questão que pode ter sido levado em consideração para o possível corte de Neymar é que o jogador está pendurado, com dois cartões amarelos. Uma terceira advertência poderia impedir sua presença no jogo da volta, na Vila Belmiro.

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O jogador também foi pivô de uma manifestação contra a prática do futebol no sintético no ano passado. O posicionamento contou com o apoio de nomes como Thiago Silva, Philippe Coutinho, Gabigol, Lucas Moura, e outros. "Juntos pelo espetáculo. Futebol é natural, não sintético", afirmava a mensagem da campanha.

Apesar do desfalque de hoje, o atacante estará disponível nas próximas duas partidas da equipe santista, sendo dois clássicos.

No domingo, o Santos enfrenta o Corinthians, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão. Já na próxima quarta-feira, a partida decisiva das quartas de final da Copa do Brasil, em casa.

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