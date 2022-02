Neymar não retorna ao PSG contra o Rennes e vira dúvida diante do Real Madrid

Da Redação

O Paris Saint-Germain adiou mais uma vez a volta de Neymar aos campos após o grave entorse no tornozelo esquerdo sofrido no fim de 2021. O clube esperava tê-lo no fim de janeiro, depois programou o retorno para esta sexta-feira, diante do Rennes, o que não vai mais ocorrer. O brasileiro passa a ser dúvida, também, para o compromisso de ida com o Real Madrid, na Liga dos Campeões, terça-feira, no Parque dos Príncipes.

continua após publicidade .

Neymar já trabalha com os companheiros há alguns dias, mas o técnico Maurício Pochettino anunciou sua ausência no duelo do Campeonato Francês nesta sexta-feira sob alegação que quer todos os jogadores com 100% de condições.

"Neymar está indo muito bem, mas não fará parte do grupo amanhã. Veremos nos dias que antecedem o jogo de terça-feira se ele pode estar envolvido no elenco contra o Real Madrid", afirmou o treinador argentino, que evitou falar muito do duelo das oitavas de final da Liga dos Campeões.

continua após publicidade .

"Para nós, o jogo mais importante é amanhã. Nossa responsabilidade, nossa obrigação é ter um bom retorno amanhã. Para evitar riscos, você deve estar sempre 100%. É isso que temos que fazer", enfatizou. "Há muitas possibilidades no futebol que podem mudar as coisas. Honestamente, o jogo da Liga dos Campeões é muito importante, especialmente nesta competição para o nosso clube; mas nossa obrigação é estar 100% focado no jogo de amanhã", despistou o treinador.

Pochettino voltou a falar de Neymar e elogiou a força de vontade do brasileiro em estar apto para encarar o time merengue. Apesar de o PSG imaginá-lo em campo ao menos em uma partida antes das "decisões", a escalação do astro não foi possível, o que transformou sua volta em grande mistério.

"Todos os grandes jogadores querem atuar nos grandes jogos. Neymar é um jogador experiente, que também sofreu várias lesões graves antes de partidas importantes. Ele tem maturidade para gerenciar isso com sucesso da melhor maneira possível, e sempre procura estar na melhor forma possível. Quando ele toca, isso o ajuda a se apresentar."