Neymar mostra entrosamento com Messi, faz dois e dá assistência em goleada do PSG

Foi só um amistoso de preparação, mas Neymar e Messi deram motivos para o torcedor do Paris Saint-Germain acreditar que a relação de desgaste com a dupla, após frustrações na temporada passada, pode se transformar positivamente ao longo das disputas de 2022/2023. Bastante entrosados, o brasileiro e o argentino ajudaram o time francês a golear o Gamba Osaka por 6 a 2 em Suita, no último jogo de uma série de três amistosos no Japão.

Neymar foi um dos grandes destaques da partida. Marcou um gol de pênalti, sofrido por ele mesmo, e outro após assistência de Messi, que também marcou, graças a um passe do brasileiro. O astro Mbappé também deixou o dele, de pênalti, e as outras bolas na rede foram de autoria de Sarabia e Nuno Mendes. Para o lado japonês, os gols foram de Kurokawa e Yamami.

O zero saiu do placar aos 27 minutos do primeiro tempo, em um dos lances fruto da sintonia entre Messi e Neymar, como nos bons tempos de Barcelona. Após receber a bola do brasileiro, o argentino chutou para o gol e o goleiro Higashiguchi defendeu, mas Sarabia estava de prontidão para pegar o rebote e marcar. Três minutos depois, Neymar driblou Miura dentro da área e foi derrubado. O árbitro marcou pênalti e o atacante da seleção brasileira converteu.

A partir daí, foi gol atrás de gol. O Gamba Osaka diminuiu com Kurokawa, na sobra após defesa de Donnarumma, aos 36, e o PSG voltou a ampliar a vantagem aos 36, com um chute cruzado de Nuno Mendes, bem servido por passe de Vitinha, um dos reforços contratados para esta temporada. Então, aos 38, Neymar recebeu de Messi na esquerda, avançou e tocou de volta para o companheiro, já dentro da área, anotar o quarto gol parisiense.

A goleada iniciada no primeiro tempo foi aumentada aos 14 minutos da etapa final, quando Messi retribuiu a assistência de Neymar com um lindo passe e viu o camisa 10 vencer a defesa japonesa na corrida antes de driblar Higashiguchi e marcar o gol. Yamami diminuiu para o Gamba Osaka um pouco depois, aos 24, ao fazer um bonito gol, e Mbappé fechou o placar em cobrança de pênalti.

Assim, o Paris Saint-Germain encerra sua série de amistosos no Japão com três vitórias em três jogos. Antes da goleada desta segunda, venceu o Kawasaki Frontale por 2 a 1 e o Urawa Reds por 3 a 0. No domingo, o time parisiense inicia a temporada oficialmente em duelo com o Nantes, pela decisão da Supercopa da França, em Tel Aviv, Israel. No dia 6 de agosto, estreia no Campeonato Francês contra o Clermont.