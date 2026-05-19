Neymar mostra bastidores e vai às lágrimas com convocação para a Copa: 'Vamos ganhar essa p...'
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Neymar viveu um dia de forte emoção ao descobrir que estará na Copa do Mundo. Cercado por familiares, amigos e integrantes de sua equipe pessoal em sua casa, em Santos, o atacante acompanhou o anúncio dos convocados feito por Carlo Ancelotti e registrou os bastidores do momento em vídeo divulgado em seu canal no YouTube.
Assim que ouviu seu nome entre os escolhidos da seleção brasileira, o camisa 10 não conteve as lágrimas. Ao lado da esposa, Bruna Biancardi, Neymar chorou, recebeu abraços de pessoas próximas e fez questão de agradecer os profissionais que o acompanharam durante o período marcado por lesões e recuperação física.
Um dos momentos mais emocionantes aconteceu no encontro com Rafael Martini, fisioterapeuta de confiança do jogador desde os tempos de sua primeira passagem pelo Santos. Depois, o atacante também celebrou com a mãe, Nadine Gonçalves. "Deu certo, mamãe. Nós conseguimos", disse Neymar, emocionado, ao abraçá-la.
O atacante ainda comemorou com Gabigol e conversou por videochamada com Raphinha, também confirmado na lista de Ancelotti. Durante a conversa, Neymar agradeceu o apoio do companheiro de seleção e mostrou confiança para a disputa do Mundial:
"Vai dar tudo certo. Nós vamos ganhar essa p...", afirmou o camisa 10 do Santos, que voltou a ser chamado por Carlo Ancelotti e agora vai para a disputa de sua quarta Copa do Mundo.
Em outro momento dos bastidores, Neymar apareceu chorando ao falar com o pai por telefone. "Nós conseguimos, pai, deu tudo certo. Que alívio. Muito feliz", declarou.
Depois da convocação, o jogador comentou o significado do retorno à seleção brasileira em mais uma Copa do Mundo, após um ciclo complicado por conta dos problemas físicos.
"Difícil não se emocionar. Por tudo o que a gente passou, por tudo que eles viram eu passar. Eu chegar, conseguir, disputar mais uma Copa do Mundo, é incrível. É um choro de muita felicidade mesmo. Quero agradecer demais a todos os brasileiros que torceram, me apoiaram e me pediram na seleção. Foi muito legal ver esse carinho do torcedor. Agora somos todos um só, mais uma Copa do Mundo para disputar, com certeza daremos a vida para trazer a Copa pro Brasil. Estou muito feliz. A gente espera fechar com chave de ouro, que é vencendo", declarou.
Ao encerrar o vídeo, Neymar voltou a destacar a importância da convocação e o foco no objetivo maior da equipe brasileira: "Hoje é um dia de muita felicidade. Consegui meu objetivo, que era voltar à seleção brasileira, que era estar na Copa do Mundo. Agora é torcer pelo Brasil, pelo Hexa".