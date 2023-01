Neymar marca, mas PSG leva gol aos 51 do 2º tempo e tropeça em casa no Francês

(via Agência Estado)

O Paris Saint-Germain voltou a tropeçar no Campeonato Francês. Com um gol de Neymar, o líder vencia até os acréscimos, no Parque dos Príncipes, quando cedeu o empate por 1 a 1 ao Reims, nesse domingo. O duelo foi válido pela 20ª rodada do Campeonato Francês.

No primeiro tempo, o Reims dominou e foi muito mais perigoso. No segundo, o PSG melhorou, mas foi pressionado ao ter um jogador expulso (Verratti) logo aos 14 minutos.

O empate só não foi pior para o PSG porque viu seus adversários diretos pela ponta também empatarem. Agora, a equipe de Paris, que vinha de derrota para o Rennes no Francês, soma 48 pontos e permanece três à frente do vice-líder Lens. O Reims é apenas o 11º, com 26. O próximo duelo do PSG será na quarta-feira contra o Montpellier, fora. Já o Reims recebe o Lorient no mesmo dia.

O PSG começou com sua força máxima ofensiva: Messi, Neymar e MBappé. Mas quem levou perigo real ao gol foi o Reims. Nos primeiros 15 minutos, o time visitante criou quatro boas chances (em três delas parou no italiano Donnarumma). Aliás foi o próprio goleiro que antes mesmo do primeiro minuto saiu errado e quase levou o primeiro gol.

No ataque, Messi ficou mais na meia direita, enquanto MBappé se movimentou pela esquerda. Sem um jogador eficiente no meio-campo para fazer a ligação, Neymar acabou tendo muitas vezes que buscar a bola no campo de defesa para evitar que o zagueiro Sergio Ramos fosse o responsável por lançamentos longos.

No intervalo, o técnico o PSG, Christophe Galtier, fez uma alteração: colocou Marco Verrati no lugar de Vitinha. E ainda fez Mbappé começar a atuar mais pela direita do ataque. A substituição surtiu efeito. Com a bola passando nos pés de Verratti, o PSG passou a ser mais ofensivo e o gol não demorou a sair. Aos 6, a bola sobrou para Neymar na frente do gol. O atacante brasileiro dominou, saiu da cola do goleiro e tocou com o pé esquerdo. A bola ainda beliscou o travessão antes de entrar.

Cinco minutos depois do gol, porém, o VAR foi chamado e trouxe uma boa e uma má notícia para o PSG. Primeiro houve uma falta de Marquinhos em Balougn dentro da área após lançamento de Ito, que recebeu uma entrada dura de Verratti. Inicialmente o árbitro Ruddy Buquet deu amarelo para o italiano e pênalti para o Reims. Mas após consultar o juiz eletrônico, o árbitro retirou o pênalti por conta de impedimento de Balougn, mas expulsou Verratti.

Apesar de estar com um jogador a menos, o PSG passou a dominar o meio-campo, com Neymar e Messi revezando para buscar a bola na intermediária de defesa. Aos 18, Sergio Ramos acertou o travessão após cobrança de escanteio de Neymar. Aos 36, Messi, dentro da área, recebeu do brasileiro pela direita, mas chutou cruzado para fora.

Aos 40, o técnico do PSG viu que estava perdendo espaço e tirou Neymar para colocar o jovem meio-campista Zaire-Emery. Quando o jogo parecia estar decidido, o meio-campo do PSG vacilou feio em uma troca de passes aos 51 minutos. A bola sobrou para Doumbia. Ele lançou Balougn, que partiu livre em direção ao gol, passou pelo goleiro e empatou, calando o Parque dos Príncipes.