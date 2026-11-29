Neymar marcou duas vezes e foi o responsável pela assistência no primeiro gol do Santos no triunfo por 3 a 2 sobre o Vitória neste domingo no Barradão, em Salvador, pela 37ª rodada do Brasileiro. O Santos chegou aos 53 pontos e chega à última rodada, na qual enfrenta o Botafogo na Vila Belmiro, na quarta-feira, na briga por uma vaga na Libertadores de 2027.

O Vitória, que se livrou da ameaça de rebaixamento, permanece com 45 pontos e encerra sua participação no Brasileirão contra o Vasco em São Januário.

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O técnico Cuca precisou mexer no Santos logo no início do jogo. Antes dos 2 minutos, o zagueiro João Alencar, de 19 anos, sentiu o joelho esquerdo após uma disputa sem contato físico com Renê. Alencar foi substituído por Escobar.

O Santos começou a partida tentando pressionar o Vitória, com a aproximação de seus jogadores e trocas de passes para entrar na área rival, mas a primeira grande chance da partida foi do time da casa. Aos 14, o goleiro Lucas Arcanjo liga rapidamente o contra-ataque. Renê Souza domina bem, finaliza de longe e exige grande defesa de Diógenes, goleiro do Santos.

Os visitantes abriram o placar aos 25. Neymar cobrou escanteio da direita, William Arão subiu bem e cabeceou colocado no canto direito de Lucas Arcanjo. Com vantagem no placar, o Santos tentava circular mais a bola. Neymar buscava jogo com Gabigol e Cebolinha, mas o Santos era pouco incisivo.

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O Vitória empatou com um belo gol de Baralhas, que acertou uma linda finalização de fora da área aos 41. A bola saiu forte e tocou no travessão antes de entrar. O goleiro Diógenes nem saltou para tentar a defesa.

O Vitória voltou melhor no segundo tempo, desperdiçando chances com Matheuzinho, Renato Kayzer e Renê Sousa. O jogo ficou aberto, com as duas equipes deixando espaços para os avanços do rival.

Aos 17, Neymar apareceu no jogo de maneira decisiva. Ele cobrou forte uma falta, que ele mesmo sofreu, na entrada da área. A bola saiu à meia altura e foi no canto do goleiro Lucas Arcanjo, que demorou para reagir e não impediu o gol santista. Foi o 500ª gol de Neymar, nas contas do próprio jogador.

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Em busca de novo empate, o Vitória acertou o travessão e a trave de Diógenes após uma cabeçada de Kayzer, mas deixava espaço para o contra-ataque santista. Aos 35, em sua primeira participação após entrar no lugar de Rodinei, Philippe Coutinho foi derrubado por Cacá na área do Vitória.

Neymar bateu o pênalti sem dar chance para Lucas Arcanjo, que pulou para a esquerda e viu a bola entrar no lado oposto. O camisa 10 deixou o campo aos 41 para dar lugar a Rollheiser. Já nos acréscimos, Renê Souza marcou de cabeça.

FICHA TÉCNICA:

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VITÓRIA 2 X 3 SANTOS

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Jamerson (Mateus Silva), Cacá, Brítez e Ramon; Baralhas, Caíque Gonçalves (Zé Vitor), Erick (Osvaldo) e Matheuzinho (Marinho); Diego Tarzia (Renato Kayzer) e Renê Sousa. Técnico: João Antonio (auxiliar).

SANTOS - Diógenes; Rodinei (Philippe Coutinho), João Alencar (Escobar), Willian Arão e Luan Peres; Gustavo Henrique, Arthur (Oliva), Gabriel Bontempo, Neymar e Everton Cebolinha; Gabigol (Igor Vinícius). Técnico: Cuca.

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GOLS - William Arão, aos 25 minutos, e Baralhas, aos do primeiro tempo; Neymar aos 17 e aos 37, e Renê Sousa, aos 48, do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Gabriel Bontempo, Escobar e Gustavo Henrique (Santos) e Zé Vitor e Renato Kayzer (Vitória).

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO).

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LOCAL - Estádio Barradão, em Salvador (BA).