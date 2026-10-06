Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
ESPORTES

Neymar homenageia Messi antes do adeus à Argentina: 'Foi uma honra fazer história ao seu lado'

Escrito por Alan Favaron (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Neymar e Lionel Messi dividiram o campo com as camisas do Barcelona e Paris Saint-Germain, construindo uma grande história juntos, principalmente no clube espanhol. E, nesta terça-feira, 6, o craque argentino vai viver um momento especial em sua carreira, fazendo sua despedida da seleção argentina. Assim, o atacante brasileiro postou uma homenagem ao amigo em suas redes sociais.

Em publicação, o jogador do Santos postou fotos de momentos com Messi, desejando que ele possa aproveitar sua última partida pela seleção. Além disso, afirmou que o mundo do futebol agradece ao argentino e que foi uma honra ter jogado ao lado do camisa 10 argentino.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"Não é só a Argentina que te agradece, o mundo agradece por tudo que fez ao futebol. Obrigado por me fazer amar ainda mais o futebol, foi uma honra ter jogado contra você e mais ainda fazer história ao seu lado", escreveu.

Neymar se tornou parceiro de Messi em sua passagem pelo Barcelona, onde juntos conquistaram a Supercopa da Espanha, o Campeonato Espanhol (2x), a Copa do Rei (3x), a Liga dos Campeões e o Mundial de Clubes. Juntos, formaram o famoso trio MSN, que também contava com o atacante uruguaio Suárez.

Porém, em 2017, o trio se desfez, com o brasileiro acertando sua ida ao PSG. No clube francês, Ney e o argentino voltaram a se encontrar em 2021, com a ida do astro da Argentina para a capital francesa. Segundo o Transfermarkt, Neymar e Messi dividiram o campo, como parceiros de clubes, em 206 jogos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O craque se despede da seleção argentina nesta terça-feira, 6, em duelo contra o Benim, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, às 20h (horário de Brasília).

VEJA A MENSAGEM COMPLETA:

Quem ama futebol te aproveitou ao longo desses anos... Hoje é seu último jogo com a camisa da tua seleção, do teu país, e eu espero que você curta cada segundo, que todas as homenagens hoje te façam feliz. Não é só a Argentina que te agradece, o mundo agradece por tudo que fez ao futebol.Obrigado por me fazer amar ainda mais o futebol, foi uma honra ter jogado contra você e mais ainda fazer história ao seu lado. GRACIAS @leomessi

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
despedida Futebol Messi NEYMAR seleção argentina
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV