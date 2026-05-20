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Neymar ganha mais de 1 milhão de seguidores no Instagram após convocação para a Copa do Mundo

Escrito por Marina Borges (via Agência Estado)
Publicado em 20.05.2026, 15:38:00 Editado em 20.05.2026, 15:47:43
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O retorno de Neymar à seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026 também teve forte impacto fora dos gramados. De acordo com dados divulgados pela Nexus, o atacante do Santos ganhou mais de 1 milhão de seguidores no Instagram nas 24 horas seguintes ao anúncio da convocação feita por Carlo Ancelotti, totalizando 232 milhões de seguidores na rede social.

O levantamento considera o período entre 6h de segunda-feira, 18, dia da convocação, e 6h de terça-feira, 19, dia seguinte à convocação. Somados, os 26 jogadores chamados para defender o Brasil no Mundial acumularam crescimento de aproximadamente 2,3 milhões de seguidores no Instagram.

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Neymar liderou com folga o ranking de novos seguidores. O camisa 10 respondeu sozinho por quase metade do crescimento total registrado entre os convocados, ao adicionar cerca de 1 milhão de seguidores ao perfil.

Na sequência aparecem Endrick, com acréscimo de 461 mil seguidores, Rayan, que teve alta de 139,4 mil, e Weverton, com ganho de 126,6 mil no mesmo intervalo.

Além dos números absolutos, a pesquisa apontou os maiores crescimentos proporcionais entre os jogadores da lista brasileira. Nesse recorte, o destaque foi Rayan, que aumentou sua base em 19%. Logo depois surgem Igor Thiago, com alta de 11%, além de Ibañez e Douglas Santos, ambos com avanço de 7%.

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Segundo a Nexus, os 26 atletas convocados por Ancelotti reúnem atualmente uma audiência combinada de 419,6 milhões de seguidores no Instagram.

A convocação marcou o retorno de Neymar à seleção após um intervalo de dois anos. O atacante está entre os 26 nomes escolhidos por Carlo Ancelotti para disputar o Mundial, cuja preparação começa no fim de maio, na Granja Comary, antes dos amistosos contra Panamá e Egito. A estreia do Brasil na Copa será diante do Marrocos, em 13 de junho, nos Estados Unidos.

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