TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Esportes

publicidade
ESPORTES

Neymar faz jogo morno, mas Santos elimina Coritiba e está nas oitavas da Copa do Brasil

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 13.05.2026, 21:40:00 Editado em 13.05.2026, 21:49:47
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A menos de uma semana para a convocação para a Copa do Mundo, Neymar mais uma vez teve uma atuação morna, mas o Santos derrotou o Coritiba, por 2 a 0, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, e se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil. O próximo adversário do time santista será conhecido após sorteio realizado pela CBF.

No penúltimo jogo antes da convocação para a Copa do Mundo, Neymar mais uma vez teve apenas alguns momentos bons. Exagerou no primeiro tempo com toques de calcanhar, mas também levou perigo paranaense com pelo menos três finalizações. O segundo tempo foi apagado e o craque saiu aos 38 minutos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O jogo começou tenso para as duas equipes. Em menos de cinco minutos, Tinga, pelo Coritiba, e João Schmidt, do Santos, tiveram de ser substituídos por causa de lesões musculares.

Com a bola rolando, o Coritiba dominou o início da partida. Pressionou o Santos, retomou a bola e acelerou as jogadas em busca do gol de Brazão, que teve de fazer bela defesa logo aos oito minutos em chute de Lucas Ronier.

O Coritiba também usou bolas alçadas na área e Lavega quase abriu o placar,aos dez minutos. Aos 13, Bruno Melo mandou a bola para as redes, mas sua posição de impedimento foi flagrada pela arbitragem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Do lado do Santos, Rollheiser e Barreal não eram acionados e desta forma não se aproximavam de Neymar, isolado do lado esquerdo e bem marcado.

Mas, aos 20, Gabriel Bontempo, que estava sumido na partida, pegou a bola pela esquerda, trouxe para direita e acertou um lindo chute colocado para fazer 1 a 0.

O gol abalou muito o Coritiba. O Santos aproveitou para se impor e passou a tocar bastante a bola no campo de ataque. Neymar se entusiasmou e até arriscou de forma errada um toque de calcanhar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A confiança santista ficou muito grande e o segundo gol não demorou a sair. Adônis Frias surgiu no meio da área do Coritiba e subiu bastante para cabecear firme e fazer 2 a 0, aos 28 minutos.

Sem opção, o Coritiba se lançou ao ataque. Teve bom momento aos 37 minutos, quando a bola ficou 'viva' na área do Santos e teimou não entrar no gol.

Em um dos últimos momentos do primeiro tempo, Neymar arriscou um chute de longa distância e a bola passou perto do gol de Pedro Rangel.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O segundo tempo começa da mesma forma. Após boa tabela, o camisa 10 santista finaliza com perigo, logo no primeiro minuto. O Santos fez marcação pressão e atrapalhou o início das jogadas do Coritiba. Aos nove minutos, o time paranaense conseguiu escapar e Pedro Rocha chutou para fora.

O Coritiba tentou muito, mas não teve forças para buscar diminuir o prejuízo. O Santos se fechou, o técnico Cuca fez alterações conservadores, optando por reforçar a defesa, abdicando do ataque.

FICHA TÉCNICA:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CORITIBA 0 X 2 SANTOS

CORITIBA - Pedro Rangel; Tinga (Felipe Jonathan), Tiago Coser (Taverna), Jacy e Bruno Melo; Vini Paulista (Gustavo), Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier (Renato Marques), Lavega (Breno Lopes) e Pedro Rocha. Técnico: Fernando Seabra.

SANTOS - Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Adonis Frías e Escobar; João Schmidt (Willian Arão), Oliva, Gabriel Bontempo (Gustavinho) e Rollheiser (Gabriel Menino); Barreal (Rony) e Neymar (Gabriel Barbosa). Técnico: Cuca.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

GOLS - Gabriel Bontempo aos 20 e Adônis Frias aos 28 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Adonis Frías, Escobar, Tiago Cóser, Oliva, Gabriel Barbosa e Gabriel Menino.

ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (SC).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

RENDA - R$ 2.076.073,00.

PÚBLICO - 36.100 torcedores.

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Copa do Brasil Coritiba Futebol santos fc
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV