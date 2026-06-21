Neymar faz 1º treino completo com a seleção e é confirmado na relação de jogadores contra a Escócia
Duelo contra a Escócia, pelo Grupo C, ocorre na próxima quarta-feira (24), às 19h
Neymar participou integralmente de um treinamento da Seleção Brasileira pela primeira vez desde que se recuperou de uma lesão na panturrilha. A movimentação em grupo, realizada neste domingo (21), confirmou a evolução física do atacante, que até então vinha participando apenas dos aquecimentos com o restante do elenco. O treino marcou a reapresentação oficial da equipe após a vitória por 3 a 0 sobre o Haiti, na Copa do Mundo.
LEIA MAIS: Bélgica esbarra em retranca do Irã e amarga segundo empate na Copa do Mundo
Com o avanço na recuperação do atleta, o técnico Carlo Ancelotti confirmou que o camisa 10 será relacionado para o confronto contra a Escócia, marcado para a próxima quarta-feira (24), às 19h. O duelo é o último do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo e tem caráter decisivo para a manutenção da liderança isolada na chave C.
No último sábado (20), Neymar já havia ido a campo treinar, durante o dia de descanso da delegação que retornava da Filadélfia. O camisa 10 fez exercícios com a bola no pé.
As informações são do Metrópoles.