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COPA DO MUNDO

Neymar faz 1º treino completo com a seleção e é confirmado na relação de jogadores contra a Escócia

Duelo contra a Escócia, pelo Grupo C, ocorre na próxima quarta-feira (24), às 19h

Escrito por Da Redação
Publicado em 21.06.2026, 21:44:45 Editado em 21.06.2026, 21:44:40
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Neymar faz 1º treino completo com a seleção e é confirmado na relação de jogadores contra a Escócia
Autor No último sábado (20), Neymar já havia ido a campo treinar - Foto: Nelson Terme/CBF

Neymar participou integralmente de um treinamento da Seleção Brasileira pela primeira vez desde que se recuperou de uma lesão na panturrilha. A movimentação em grupo, realizada neste domingo (21), confirmou a evolução física do atacante, que até então vinha participando apenas dos aquecimentos com o restante do elenco. O treino marcou a reapresentação oficial da equipe após a vitória por 3 a 0 sobre o Haiti, na Copa do Mundo.

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Com o avanço na recuperação do atleta, o técnico Carlo Ancelotti confirmou que o camisa 10 será relacionado para o confronto contra a Escócia, marcado para a próxima quarta-feira (24), às 19h. O duelo é o último do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo e tem caráter decisivo para a manutenção da liderança isolada na chave C.

No último sábado (20), Neymar já havia ido a campo treinar, durante o dia de descanso da delegação que retornava da Filadélfia. O camisa 10 fez exercícios com a bola no pé.

As informações são do Metrópoles.

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carlo ancelotti Copa do Mundo NEYMAR recuperação de lesão Seleção Brasileira TREINAMENTO
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