Neymar fatura R$ 138 mil em torneio de pôker no fim de semana

O atacante Neymar trocou os gramados pelo pôker. Com o Santos de folga no Campeonato Brasileiro por causa da Data Fifa, o craque participou do 50K Super High Roller Invitational, torneio exclusivo para convidados. Ele finalizou a disputa na 10ª colocação e embolsou uma premiação de R$ 138 mil.

Considerando o investimento de R$ 50 mil (para entrar no torneio o jogador havia pago esse valor), o astro da Vila Belmiro obteve um reforço no "caixa" no valor de R$ 88 mil na "empreitada".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O 50K Super High Roller Invitational teve a participação de 152 inscritos e a premiação total estava estimada em pouco mais de R$ 6,8 milhões.

O torneio contou com uma dinâmica peculiar, já que apenas jogadores convidados poderiam estar na disputa. Assim, os participantes recreativos da competição precisavam, obrigatoriamente, chamar outro jogador para o confronto, sendo ele um profissional.

No campeonato, Neymar teve de duelar com grandes nomes do pôker como André Akkari, Alisson Piekazewicz e ainda o português Pedro Neves, campeão mundial em 2024, e que foi o responsável pela eliminação do atacante santista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além de Neymar, mais dois atletas do elenco do Santos aproveitaram o fim de semana para se aventurar no carteado. O lateral-direito Rodinei e o meio-campista Arthur participaram do ¨K 1-day Deepstack PKO. Entre os 112 inscritos, o defensor avançou até a 12ª colocação e faturou pouco mais de R$ 7 mil. Já o seu companheiro não chegou à zona de premiação.