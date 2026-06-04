O atacante Neymar está fora do último amistoso da Seleção Brasileira antes da Copa do Mundo, que acontece neste sábado (6), contra o Egito, em Cleveland, nos Estados Unidos. O jogador não viajará com a delegação e permanecerá em Nova Jersey para dar continuidade ao tratamento de uma lesão muscular de grau dois na panturrilha direita. O problema físico foi diagnosticado após uma partida contra o Coritiba pelo Campeonato Brasileiro, realizada no dia 17 de maio.

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Em comunicado divulgado na manhã desta quinta-feira (4), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou que o camisa 10 intensificará a fisioterapia para tentar estar apto para a primeira fase do Mundial. Apesar do contratempo, a comissão técnica descarta a possibilidade de corte. O técnico Carlo Ancelotti já havia garantido que o atleta será mantido na lista final de 26 convocados e demonstrou otimismo, projetando o retorno do craque para o primeiro ou segundo jogo do torneio.

O confronto preparatório contra a seleção egípcia está marcado para as 19h (horário de Brasília), no estádio Huntington Bank Field. Já a estreia do Brasil na Copa do Mundo ocorrerá na semana seguinte, no dia 13 de junho, também às 19h, contra o Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. A Seleção Brasileira integra o Grupo C da competição, ao lado de Haiti e Escócia. A abertura oficial do Mundial será na próxima quinta-feira (11), no estádio Azteca, no México, com o duelo pelo Grupo A entre os donos da casa e a África do Sul.



