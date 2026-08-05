Neymar entra no 2º tempo, dá assistência para Rony e Santos avança na Copa do Brasil
Camisa 10 entrou no segundo tempo e participou do gol da vitória por 1 a 0 sobre o Remo, no Mangueirão
Após longo tempo a torcida do Santos voltou a vibrar nesta terça-feira com um grande lance de Neymar. O camisa 10 entrou no segundo tempo, no Mangueirão, em Belém, e deu a assistência para o gol de Rony, que garantiu a vitória por 1 a 0 sobre o Remo e a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. No primeiro jogo, semana passada, na Vila Belmiro, os times empataram sem gols.
Agora o Santos aguarda o sorteio que será realizado pela CBF para conhecer o adversário nas quartas de final da competição nacional.
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O Santos começou o jogo com a intenção de impor domínio. Aos 38 segundos, Gabriel Menino quase abriu o placar, mas o entusiasmo santista deixou espaços no setor defensivo, que logo foram explorados pelo Remo.
Aos dois minutos, Alef Manga escapou sozinho no campo de ataque e finalizou em cima de Gabriel Brazão. No rebote, Jajá tentou colocar no ângulo e errou por pouco.
Com o apoio do Mangueirão lotado, o Remo passou a ter mais iniciativa do ataque. O Santos se armou para os contra-ataques e, aos 14 minutos, Caballero teve a chance de finalizar dentro da área para boa defesa de Marcelo Rangel.
Aos 27 minutos, o zagueiro Marllon foi expulso por falta em Caballero. O árbitro Anderson Daronco no primeiro momento deu cartão amarelo para o jogador do Remo, mas depois, após análise no VART, mudou para o vermelho, considerando que o atacante santista estava em direção ao gol.
Com um jogador a mais, o Santos teve nova postura e logo criou boa oportunidade, iniciada por Caballero e finalizada para fora por Gabriel Barbosa, aos 32 minutos.
O maior problema santista foi a desordem da defesa, que proporcionou um arremate de Marcelinho, defendido por Brazão, aos 34.
Nos minutos finais o Santos passou a ficar mais tempo com a bola, mas encontrou um Remo mais ajeitado na zaga, com Zé Welison assumindo a função de Marllon. O primeiro tempo terminou com direito a algumas vaias vindas das arquibancadas.
O Santos voltou para . segundo tempo com Neymar, Rony e Arão, mas continuou apresentando 'buracos' em sua defesa. Aos dez minutos, Zé Welison acertou a trave direita de Brazão em bela cobrança de falta da intermediária. O lance animou a grande torcida do Remo presente, que passou a gritar "Eu acredito", incentivando a equipe.
O Santos resolveu responde de imediato e Rollheiser, que entrou no lugar de Caballero, por pouco não abriu o placar, aos 17 minutos.
Aos 20, Neymar, que nada havia feito na partida, caiu no gramado reclamando de dores no peito, fruto de um encontrão com Picco. Após atendimento médico, o camisa 10 seguiu no jogo.
E o talento que resta ao craque surgiu aos 29 minutos, quando, pela esquerda, ganhou a bola de Zé Welison, carregou até dentro da área e só rolou para Rony abrir o placar para o Santos.
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A parte final do jogo ficou mais aberta com o Remo indo para o desespero, chegou a acertar a trave. Aos 45, Neymar escapou sozinho do campo do Santos, tentou encobrir Marcelo Rangel, mas errou por pouco, mas a vaga ficou para o Santos.
FICHA TÉCNICA
REMO 0 X 1 SANTOS
REMO - Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Matheus Felipe e Mayk; Picco (Edson Fernando), Zé Welison, Picco e Zé Ricardo (Jaderson); Yago Pikachu (Matheus Alexandre), Jajá (Gabriel Taliari) e Alef Manga (Vitor Bueno). Técnico: Léo Condé.
SANTOS - Gabriel Brazão; Gabriel Menino, Adonis Frías, João Ananias e Escobar; João Schmidt (Arão), Oliva (Samuel Pierri), Gabriel Bontempo (Neymar) e Barreal; Caballero (Rollheiser) e Gabriel Barbosa (Rony). Técnico: Cuca.
GOL - Rony, aos 29 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Gabriel Barbosa, João Schmidt, Picco, Oliva, Gabriel Menino e Barreal.
CARTÃO VERMELHO - Marllon.
ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).
RENDA E PÚBLICO - Não fornecidos.
LOCAL - Mangueirão, em Belém (PA).