Neymar elogia Diniz após classificação do Flu: 'Pena que no Brasil não dão tempo'

O "dinizismo" ganhou um novo adepto nesta quarta-feira. Neymar foi às redes sociais para elogiar o trabalho do técnico Fernando Diniz, que possui um estilo de jogo que costuma dividir opiniões de futebol. Atualmente, o treinador vive boa fase no comando do Fluminense. "Gosto muito do Diniz como treinador, uma pena que no Brasil não dão tempo suficiente", escreveu o jogador.

O comentário do craque da seleção brasileira e do Paris Saint-Germain ocorreu após a vitória do Fluminense por 3 a 0 sobre o Cruzeiro, no Mineirão, que garantiu aos cariocas a classificação às quartas de final da Copa do Brasil.

No Brasileirão, o time de Diniz também vai bem, estando em quinto lugar, com 27 pontos, apenas três a menos que o líder Palmeiras.

Fernando Diniz despontou no futebol brasileiro em 2016, quando levou o modesto Audax à final do Campeonato Paulista daquele ano - vencido pelo Santos. O técnico ficou reconhecido por implementar um estilo de jogo de posse de bola, com a construção de jogadas começando ainda com o goleiro e passando de pé em pé, sem "chutão", até a criação de uma oportunidade de gol.

Esta é a segunda passagem de Diniz pelo Fluminense, clube pelo qual teve o seu melhor momento na carreira como jogador. O treinador assumiu a equipe em maio, após a demissão de Abel Braga. Até o momento são 12 vitórias, três empates e três derrotas. A equipe se destaca ainda quando o assunto é bola na rede: foram 38 gols marcados em 18 jogos. Além do Flu, ele acumula passagens por Athletico-PR, São Paulo, Santos e Vasco.