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Neymar é substituído após erro do quarto árbitro e sai revoltado?vergonha

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 17.05.2026, 13:11:00 Editado em 17.05.2026, 13:32:17
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A partida entre Santos e Coritiba na manhã deste domingo (17) ficou marcada por uma verdadeira confusão da arbitragem na Neo Química Arena. O quarto árbitro Bruno Mota Correia (RJ) errou a placa de substituição e forçou a saída de Neymar com apenas 19 minutos do segundo tempo.

Naquela altura do embate, o Santos já perdia por 3 a 0, e o craque estava sendo atendido do lado de fora do gramado após sentir a panturrilha. Ao mesmo tempo, o garoto Robinho Jr. se preparava para entrar em campo. O quarto árbitro subiu a placa informando a saída do número 10 e a substituição foi concretizada.

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O grande problema é que a substituição indicada pelo técnico Cuca era a saída do lateral-esquerdo Escobar, número 31, e não do camisa 10. Irritado com o erro da arbitragem, Neymar tentou retornar ao gramado e recebeu cartão amarelo. Ele ainda pegou o papel que indicava a alteração e mostrou para as câmeras que faziam a transmissão da partida.

"É uma vergonha, é uma vergonha", esbravejou o craque na saída do gramado.

Sem a possibilidade de retornar ao gramado, Neymar continuou reclamando do lado de fora. A partida diante dos paranaenses foi a última antes da convocação de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo. Neymar está na pré-lista do italiano e tinha a chance de mostrar serviço um dia antes do anúncio.

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