Neymar é preservado e desfalca o Santos em duelo decisivo pela Sul-Americana

Camisa 10 segue cronograma físico após a Copa do Mundo e não enfrenta a UCV; clube adota cautela para evitar nova lesão

O Santos está na Venezuela, onde enfrenta nesta terça-feira a Universidad Central de Venezuela (UCV), pelos playoffs da Copa Sul-Americana, às 21h30 (de Brasília). A equipe comandada por Cuca não terá Neymar para o duelo no Estádio Polideportivo Misael Delgado, em Valencia. O atacante segue um cronograma físico individual e será preservado.

O camisa 10 voltou aos trabalhos no CT Rei Pelé no dia 17, após defender a seleção brasileira na Copa do Mundo. Neymar atuou por 15 minutos na vitória por 3 a 0 sobre a Escócia e por 23 minutos na derrota por 2 a 1 para a Noruega, pelas oitavas de final. O gol de honra do Brasil foi marcado pelo astro. Após a eliminação, ele teve um período de folga nos Estados Unidos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

📰 LEIA MAIS: Concurso do CRA-PR encerra inscrições nesta quinta (23); salários chegam a R$ 8 mil

No primeiro dia de atividades, Neymar passou por exames médicos e físicos e permaneceu apenas nas dependências internas do centro de treinamento. Com contrato até o fim da temporada, o jogador será submetido a avaliações periódicas que definirão as próximas etapas de seu retorno aos gramados.

Nesta segunda-feira, o jogador participou de uma atividade no campo, e as redes sociais do Santos repercutiram alguns lances de Neymar. O camisa 10 mostrou desenvoltura, com dribles, arrancadas em velocidade e gols durante o treinamento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Durante o Mundial, Neymar precisou lidar com uma lesão na panturrilha direita. O problema aconteceu antes da pausa para o torneio, no duelo contra o Coritiba, na Neo Química Arena, em 17 de maio, quando o Santos foi superado por 3 a 0. Essa foi a última partida do atacante pelo clube. Ele deixou o campo após uma substituição equivocada da arbitragem. Na temporada, Neymar soma seis gols e quatro assistências em 15 partidas pelo time da Baixada Santista.

Diante desse cenário físico, o Santos adota cautela no regresso do craque aos campos. O clube não pretende acelerar a recuperação do principal nome e referência técnica do elenco e entende que a volta acontecerá somente quando ele estiver em plenas condições.

⚽ Faça parte do nosso time, entre no nosso canal de notícias de esportes

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Após terminar na segunda colocação do Grupo D, com sete pontos, um atrás do Recoleta, do Paraguai, o Santos precisará disputar os playoffs para avançar às oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Além disso, a equipe paulista está próxima da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, apenas um ponto à frente do Z-4. Pelo Brasileirão, o Santos volta a campo no sábado, dia 25, pela 20ª rodada, a primeira do returno, contra a lanterna Chapecoense, na Vila Belmiro, às 18h30 (de Brasília).