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Neymar é flagrado comendo 'marmitex' em sua mansão e viraliza

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 08.05.2026, 19:45:00 Editado em 08.05.2026, 19:53:06
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Neymar viralizou nas redes sociais nesta sexta-feira, após ser flagrado comendo um 'marmitex'. Em vídeo publicado pelo "parça" Cris Guedes no YouTube, o camisa 10 do Santos aparece apreciando a comida.

"Quem acha que o Neymar não come marmitex? Olha aí", disse Guedes no vídeo. "Marmitex, rapaziada", respondeu Neymar. Em seguida, o amigo detalhou os ingredientes da quentinha do craque: "Ah, não? Macarrão, feijão, linguiça, purê? Você que escolheu?"

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"Marmitex aí, rapaziada. É marmita, filho. Tu acha que a tua marmita é de quê? É assim, rapaz", disse Neymar. Depois do flagrante, o jogador terminou a refeição em seu helicóptero, enquanto voava na companhia de Guedes.

A gravação animada e descontraída na mansão do craque em Santos, no litoral paulista, foi ao ar na quinta-feira, mas ganhou repercussão nesta sexta.

No próximo domingo, às 18h30, o Santos irá a campo contra o Red Bull Bragrantino, na Vila Belmiro, em jogo válido pela 15ª rodada do Brasileirão. Neymar, que tem o objetivo de convencer Carlo Ancelotti a levá-lo para ser uma opção para a seleção na Copa do Mundo, deve ser relacionado pelo técnico Cuca e ir a campo.

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