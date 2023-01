Neymar é duramente criticado por jornal mexicano: ‘Rei de nada’

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Neymar foi a capa do caderno de esportes do Jornal Reforma, nesta quinta-feira (19)

Neymar foi a capa do caderno de esportes do Jornal Reforma, nesta quinta-feira (19), mas não por um bom motivo. O jogador de futebol teve sua carreira no Paris Saint-Germain e na Seleção Brasileira fortemente criticada: "Rei de nada".

continua após publicidade .

“Nem toda a sua habilidade salva Neymar de driblar a hostilidade dos torcedores e da imprensa, que o criticam pelos maus resultados e pelos quase 500 milhões de euros que custou ao seu atual clube, algo nunca antes visto”, escreveu o periódico.

LEIA MAIS: Jogador Daniel Alves é detido pela polícia na Espanha; entenda o caso

continua após publicidade .

De acordo com a publicação, o brasileiro sempre acaba relegado ao segundo plano nas suas tentativas de se tornar um craque importante. O texto afirma que Neymar viveu à sombra de Messi, no Barcelona, e do francês Kylian Mbappé, no PSG.

Ao se lembrar da trajetória do Camisa 10 da Seleção Brasileira, o periódico esportivo afirma que ele "falhou nos momentos para importantes". Foi recordado as seguidas quedas de Neymar, a eliminação da Copa do Mundo 2022, no Catar, e ainda a final da Copa América, em 2021.

continua após publicidade .

Não é a primeira vez

A publicação desta quinta-feira (19) é a segunda vez, em menos de uma semana, que Neymar é alvo de críticas da imprensa internacional. No último domingo (15), o jornalista Daniel Riolo fez declarações contundentes no programa After Foot, do RMC Sports, da França.

Riolo classificou o jogador brasileiro como o “maior fracasso da história do futebol”, depois que Neymar não conseguiu nenhuma finalização durante a derrota contra o Rennes, por 1 a 0, pelo Campeonato Francês.

“Ele zombou de todos os torcedores do PSG fazendo uma boa meia temporada porque tinha uma Copa do Mundo para se preparar. Em termos de contratação, transferência, salário, é o maior fracasso da história da história do futebol”, detonou.

continua após publicidade .

Neymar também não escapou das críticas do L’Équipe, principal diário esportivo da França. O brasileiro levou nota 3 pela atuação ruim diante do Rennes. “Preocupa a menos de um mês do jogo de ida das oitavas de final contra o Bayern de Munique pela Liga dos Campeões”, publicou o jornal.





Fonte: Informações RicMais.

Siga o TNOnline no Google News