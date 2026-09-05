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LESÃO CONFIRMADA

Neymar é diagnosticado com lesão na coxa direita e desfalca Santos

Além do camisa 10, Barreal e Lucas Veríssimo também tiveram contusões constatadas após a eliminação na Copa do Brasil

Escrito por Victor Fardin (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Neymar é diagnosticado com lesão na coxa direita e desfalca Santos
Autor O atacante de 34 anos deixou o campo ainda o intervalo da partida - Foto: Raul Baretta/ Santos FC.

O Santos informou, nesta sexta-feira (04), o grau da lesão sofrida por Neymar no clássico contra o Palmeiras, pelas quartas de final da Copa do Brasil. O atacante de 34 anos deixou o campo ainda o intervalo da partida.

Após a realização de exames, foi constatada uma lesão muscular no reto anterior da coxa direita do tipo 2B, equivalente a uma ruptura parcial da região.

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Além disso, Álvaro Barreal e Lucas Veríssimo, que saíram do jogo lesionados, também tiveram contusões apontadas nos exames. O argentino sofreu uma lesão no músculo bíceps femoral da coxa esquerda, enquanto o zagueiro teve uma entorse no tornozelo direito.

Segundo o clube alvinegro, os três atletas estão em tratamento e recuperação no CT Rei Pelé, sob supervisão da equipe médica do time do litoral paulista.

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Depois do clássico, Neymar reclamou das condições do gramado da Vila Belmiro em publicação nas redes sociais. "Queria dar os parabéns ao nosso responsável do campo da Vila Belmiro... ontem foi o pior gramado que a Vila já teve, cheio de buraco porque fizeram descompactação 1 dia antes do jogo. INACREDITÁVEL!!!", escreveu o atacante.

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Com estes três desfalques, o técnico Cuca precisará realizar algumas mudanças na equipe titular para o duelo contra o Internacional. O confronto direto na luta contra o rebaixamento no Brasileirão acontece no próximo domingo, 6, às 16h (de Brasília), no beira-rio.

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Depois de levar 3 a 0 no Nubank Parque, o Santos acabou eliminado da Copa do Brasil com um empate em 0 a 0 dentro de casa. Os paulistas seguem vivos na Sul-Americana, onde encaram o Atlético-MG nas quartas.

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Copa do Brasil Cuca futebol brasileiro Internacional lesões NEYMAR Santos
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