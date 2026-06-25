Neymar desiste de ida ao FC Cincinnati, time da MLS nos Estados Unidos, diz site
Uma das estrelas da seleção brasileira nesta Copa do Mundo, Neymar não está mais nos planos do FC Cincinnati, da Major League Soccer, a liga de futebol dos Estados Unidos, um dos países anfitriões do Mundial. Segundo o site norte-americano The Athletic, o clube desistiu das negociações após se frustrar com a lentidão em um possível movimento.
Em abril deste ano, o veículo revelou que o FC Cincinnati havia iniciado conversas preliminares com o estafe do atleta. No entanto, a equipe nunca fez uma oferta oficial ao jogador.
"Neymar queria se juntar ao FC Cincinnati se as finanças pudessem ser acordadas. O diretor esportivo Chris Albright e o presidente Jeff Berding visitaram o Brasil em abril para se reunir com Neymar e seu pai, enquanto as negociações continuavam, dizem fontes", diz um trecho da reportagem publicada pelo The Athletic.
Neymar tem contrato com o Santos até o fim do ano e já pode assinar pré-contrato a partir da metade deste ano. Ainda segundo o site norte-americano, ainda está aberto a se transferir para outro clube da MLS caso a situação financeira estiver certa.
Nesta temporada, o camisa 10 do Santos e da seleção brasileira soma seis gols e quatro assistências em 15 partidas pelo time alvinegro. Ele voltou ao clube que o revelou no ano passado, após deixar o Al-Hilal, da Arábia Saudita.
Após o sucesso comercial de Messi no Inter Miami, os clubes da MLS passaram a focar em contratar estrelas globais como Marco Reus (Los Angeles Galaxy) e Son Heung-min (Los Angeles FC). Outro ponto a ser destacado neste movimento de mercado é a busca dos times em atrair mais espectadores na preparação para uma negociação de direitos de mídia da em 2028 e 2029, pois o atual acordo da liga com a Apple termina no final da temporada 2028-29.
O jogador da seleção entrou em campo pela primeira vez nesta Copa na última quarta-feira, 24, na vitória do Brasil sobre a Escócia por 3 a 0 pela 3ª rodada do Grupo C. Ele ficou fora dos dois primeiros jogos no Mundial pois se recuperava de lesão na panturrilha.
Com o resultado contra os escoceses, a equipe comandada pelo italiano Carlo Ancelotti garantiu o primeiro lugar da chave e vai conhecer o adversário da segunda fase do Mundial nesta quinta-feira, que será o segundo colocado do Grupo F. Os possíveis rivais são Holanda, Japão e Suécia.