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Neymar desabafa após eliminação do Santos na Sul-Americana: 'Dias melhores virão'

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Neymar usou suas redes sociais para se manifestar após a eliminação do Santos para o Atlético-MG nas quartas de final da Sul-Americana. Nos stories do Instagram, o camisa 10 publicou uma mensagem de esperança para a equipe e afirmou que "dias melhores virão".

"Já passamos por dias bem mais difíceis... Não importa quantas vezes vamos cair, o que importa é se levantar sempre! Seguimos trabalhando, dias melhores virão", diz o post.

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O atacante não esteve em campo na derrota nos pênaltis por 3 a 1 do Santos para o Atlético por conta de uma lesão muscular na coxa direita. O atleta também não havia jogado a partida de ida pela competição, que terminou com a vitória do time paulista por 2 a 0.

O Santos chegou ao segundo jogo das quartas de final com vantagem construída na Vila Belmiro, mas não conseguiu sustentá-la na Arena MRV. O Atlético-MG venceu por 4 a 2 no tempo regulamentar, levou a decisão para os pênaltis e avançou após vencer a disputa por 3 a 1.

A diretoria santista havia reforçado o elenco durante a janela de transferências com Arthur, Rodinei, Lima, Everton Cebolinha e Philippe Coutinho. Neymar teve participação direta nas chegadas.

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Coutinho, porém, assim como Cebolinha, não estava inscrito na Sul-Americana e não poderia atuar contra o Atlético-MG. Os dois reforços só poderiam estrear pelo Santos após a Data Fifa.

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