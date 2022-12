Neymar deixa estádio antes do fim do jogo do Paris Saint-Germain após expulsão

(via Agência Estado)

O retorno de Neymar ao Paris Saint-Germain após a Copa do Mundo do Catar não foi nada satisfatório. O atacante brasileiro encaminhava uma partida promissora após uma assistência para o compatriota Marquinhos inaugurar o marcador, mas pôs tudo a perder depois de dar um tapa no adversário, simular um pênalti e acabar expulso de campo.

De acordo com o Canal+, emissora francesa, Neymar deixou o Estádio Parque dos Príncipes, em Paris, antes mesmo do apito final. O jogador não aguardou a saída de campo dos companheiros, que terminaram o jogo com o Strasbourg arrancando uma vitória por 2 a 1 com gol de pênalti de Kylian Mbappé.

Com o resultado, o Paris Saint-Germain se mantém na ponta do Campeonato Francês com 44 pontos. O segundo colocado é o Lens, que tem 36 pontos e um jogo a menos. O vice-líder é o próximo adversário dos parisienses, que não poderão contar com Neymar.

O jogo entre Lens e PSG acontece no dia 1º de janeiro, às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Félix-Bollaert, em Lens.

Em coletiva após o jogo, o técnico Christophe Galtier disse compreender a situação de Neymar, que não era expulso desde 31 de abril de 2021 (em derrota para o Lille por 1 a 0) e o fato de o craque deixar o estádio antes do fim da partida. "É preciso entender a frustração dele. Ele precisava extravasar sua raiva", disse o treinador.