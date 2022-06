Neymar deixa de ser intocável e especulações sobre novos times surgem

Da Redação

De acordo com a imprensa europeia, Neymar deixou de ser há algum tempo um atleta inegociável para o Paris Saint-Germain (PSG).

Após 5 temporadas no clube parisiense o jogador vem sendo criticado pela torcida pelo seu baixo rendimento em campo, fazendo poucos gols e assistências, além de sua vida extracampo e várias polêmicas. Além disso, a eliminação inesperada do Paris Saint-Germain na Champions League diante do Real Madrid foi a gota d’água para a torcida e mais um motivo para as críticas pesadas aumentarem sobre o atleta brasileiro.

O atacante está em um verdadeiro pé de guerra com a torcida, que não aprova o futebol apresentado e nem mesmo o modo de vida do jogador fora das quatro linhas.

Atuando pelo PSG desde 2017, depois de ter sido comprado por 222 milhões de euros do Barcelona, onde tinha grandes atuações, o jogador foi deixando de ser a estrela principal da equipe, perdendo o posto para o francês Kylian Mbappé que se tornou o craque do clube e da seleção francesa.

A renovação de contrato do atacante francês por valores astronômicos até o ano de 2025 ganhando nada menos do que 600 milhões de euros (R$ 3 bilhões) entre salários, luvas e premiações pode ter sido um movimento importante para definir o futuro de Neymar em Paris, apesar do brasileiro ter contrato até 2025.

Para 2022/23 já sabemos que Mbappé é o craque e “dono” da equipe, inclusive com poder de troca do diretor técnico (o brasileiro Leonardo saiu do cargo) e especula-se que até o treinador pode rodar. Essa nova versão do PSG, mesmo com uma hierarquia problemática, é um dos favoritos nas principais casas de apostas para conquistar a Liga dos Campeões da Europa, segundo sites especializados como o gamblingguy.com.

Qual seria o destino de Neymar?

A imprensa francesa divulgou que o Paris Saint-Germain tem interesse em negociar Neymar e aguarda que chegue alguma proposta. Já o jogador negou que queira sair ou esteja pensando em novos ares.

Existem alguns problemas para uma rápida negociação, primeiramente o alto salário recebido pelo atleta, as lesões constantes e o baixo rendimento que Neymar tem apresentado ultimamente.

Mas as especulações estão a pleno vapor sobre qual clube poderia contar com o atacante brasileiro. Um clube bastante citado é o Chelsea que poderia ser a nova casa de Neymar segundo os veículos especializados. Após o clube ser comprado pelo multimilionário americano Todd Boehly, haveria uma reformulação no elenco e Neymar teria seu espaço como uma das grandes estrelas do campeão europeu da temporada retrasada.

Para outros, o destino do brasileiro deverá ser o Newcastle do milionário Mohammad bin Salman que hoje pode ser considerado um dos clubes mais ricos do planeta.

Seria um clube em condições financeiras capaz de suportar o alto salário do brasileiro, mas existe um problema em relação às regras do Fair Play financeiro. Mesmo assim, o splash da chegada de Neymar não pode ser subestimado por um clube que quer firmar seu espaço no cenário nacional e internacional.

Na Itália, apesar do interesse pelo atacante brasileiro ter sido anunciado pela Juventus e pelo Milan anos atrás, nada tem sido noticiado pela imprensa esportiva italiana, mas sem dúvida poderia ser outro destino do craque.

Neymar revelou em uma Live que antes de terminar sua carreira, tem pretensões de jogar nos Estados Unidos. Uma das grandes vontades de Neymar seria encerrar sua carreira na liga americana (MLS), porém suas declarações de que a liga seria uma ótima opção por ter menos jogos e mais férias não caiu muito bem no mercado americano.

Don Garber, o chefão da Major League Soccer (MLS) foi bem rápido a responder não só as declarações do atleta brasileiro como também as do argentino Messi, colega de PSG e amigo do brasileiro.

O dirigente afirmou enfaticamente que a MLS não é o destino indicado para jogadores em fim de carreira ou prestes a se aposentar, já que o objetivo da liga é ter em suas equipes jovens valores. A liga começou a alterar a sua imagem de que era o destino final das grandes estrelas do futebol mundial e agora criou regras e incentivos para que os clubes foquem em jovens atletas, inclusive com aquisições no mercado brasileiro.

Por fim, existe ainda outra possibilidade, contudo bastante remota neste exato momento que seria a volta do craque ao futebol brasileiro. Em entrevista Neymar declarou sentir muitas saudades de jogar no Santos e na Vila Belmiro, onde foi promovido ao elenco profissional em 2009.

Como podemos ver existem muitas especulações, mas no momento o atacante brasileiro tem contrato vigente com o PSG, então precisaremos esperar para ver o que poderá ocorrer no mercado da bola.

Conteúdo produzido e enviado por Gluz Limited.