Neymar dá rasteira em Robinho Jr. durante treino do Santos; entenda
O clima esquentou e houve troca de empurrões entre os dois
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Neymar se envolveu em um desentendimento com Robinho Jr. durante um treino do Santos FC realizado na manhã de domingo, no CT Rei Pelé.
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O episódio ocorreu durante uma atividade voltada aos atletas que não participaram da partida contra o Palmeiras, no sábado anterior. De acordo com informações apuradas, a situação teve início após o jovem jogador driblar o camisa 10, o que teria gerado incômodo no veterano.
Ainda segundo relatos, Neymar pediu para que o atleta diminuísse a intensidade das jogadas, o que deu início a uma discussão. O clima esquentou e houve troca de empurrões entre os dois. Testemunhas afirmam que, em meio ao desentendimento, Neymar chegou a atingir o jovem e, na sequência, aplicou uma rasteira.
Procurado, o clube informou que não irá se manifestar sobre o ocorrido. A assessoria de Neymar declarou não ter conhecimento do caso, enquanto representantes de Robinho Jr. também optaram por não comentar.
Nos bastidores, o episódio gerou repercussão interna, com integrantes do estafe do jovem levando a situação à diretoria. Apesar disso, fontes indicam que Neymar conversou com o atleta ainda no centro de treinamento e pediu desculpas, encerrando o conflito.
Os dois jogadores não foram relacionados para o clássico contra o Palmeiras e, por isso, participaram normalmente da atividade de domingo. A comissão técnica, comandada por Cuca, deve contar com Neymar para o próximo compromisso da equipe, diante do Recoleta, pela Copa Sul-Americana.
Informações: GE
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