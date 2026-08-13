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Neymar dá assistências e Gabigol faz o 100º pelo Santos em virada de alívio contra o Maracá

Escrito por Fábio Hecico (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Graças às assistências de Neymar, o Santos ganhou um pouco de alívio na enorme pressão que enfrenta pelos resultados ruins na temporada. Nesta quinta-feira, na Vila Belmiro (onde tropeçou nos dois últimos jogos), pela ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, a equipe saiu em desvantagem diante do Macará, mas conseguiu importante virada, por 2 a 1, levando a vantagem do empate para a volta, daqui uma semana.

Depois de sofrer um gol logo aos quatro minutos, o Santos passou por momentos de instabilidade em campo, até Gabigol empatar, já na reta final da primeira etapa, em passe de primeira de Neymar. Foi o 100º gol do artilheiro pelo clube. Após o intervalo, o camisa 9 anotou outras duas vezes, mas ambos os lances foram impugnados por impedimento. O 1 a 1 era decepcionante, porém Neymar cobrou escanteio com sabedoria, na primeira trave, e o desvio de Arão definiu um triunfo bastante celebrado.

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O duelo de volta ocorre na próxima quinta-feira, em Ambato, no Equador e o empate basta ao Santos. Antes, a aliviada equipe volta as atenções ao Brasileirão, no qual abre a zona de rebaixamento e tem duríssima visita ao Vasco, domingo, em embate de gigantes ameaçados da degola, em São Januário.

Neymar, de volta após cumprir suspensão, e Gabigol, em noite de alívio, deixaram a Vila Belmiro celebrando um grande triunfo. A parceria funcionou a partir da reta final do primeiro tempo, com o astro se destacando nos passes para o centroavante, que pecou somente no posicionamento. Foram três gols com a dupla envolvida, mas dois invalidados por impedimentos. O camisa 10 cruzou para Arão definir e saiu como o melhor em campo.

Antes de a bola rolar na Vila Belmiro, o ameaçado Cuca destacou a escalação forte, com o retorno do astro Neymar, e voltou a bater na tecla que a equipe não priorizará torneios. "É uma competição atrativa e estamos nela para ir, se Deus quiser, até a final", disse, à ESPN, mesmo com o time sob ameaça no Brasileirão - ainda faz as quartas da Copa do Brasil.

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Mesmo com zagueiros à disposição, o comandante resolveu improvisar Willian Arão na defesa ao lado de Luan Peres, apostando na experiência pelo retorno da baliza zero - Lucas Veríssimo continua ausente, machucado. No meio, três volantes para frear a crise e recuperar a confiança da torcida, que se reuniu com elenco em fortes cobranças no começo da semana.

GOL RELÂMPAGO E TENSÃO NA VILA BELMIRO

Com enorme proteção, a ideia era deixar o descansado Neymar - cumpriu suspensão no revés por 2 a 0 para o Athletico-PR, também na Vila Belmiro - livre e próximo ao gol dos equatorianos. E foi o camisa 10 quem assustou de cara, em cobrança de falta e defesa de Rodríguez.

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A torcida mostrava apoio com "vamos ganhar, Santos", quanto um contragolpe fez ressurgir os fantasmas defensivos. Após cobrança de lateral, Viera girou diante de Luan Peres e cruzou para Posse se antecipar a Arão e desviar às redes, colocando os visitantes na frente com apenas quatro minutos, destruindo a estratégia de Cuca de não sofrer gols. Fora o 0 a 0 com o Remo, na Copa do Brasil, o Santos foi vazado em seus outros quatro jogos na Vila Belmiro pós-Copa do Mundo.

Em desvantagem, o nervoso Santos errava em demasia. Após um passe errado e apupo das arquibancadas, Neymar pediu desculpas aos torcedores e cobrou apoio. O astro deu um susto ao sair de campo, mancando, mas foi apenas para trocar as chuteiras. O problema foi a lesão do lateral-direito Gabriel Menino, logo depois, obrigando a entrada do jovem Davizinho, de somente 18 anos e que é ponta de origem - Igor Vinícius também está machucado.

O Macará apenas fazia o tempo passar, enquanto o Santos parecia time de um só jogador, com atletas se 'escondendo' e mandando a bola para Neymar tentar decidir. O astro, contudo, estava pouco inspirado e, por consequência, não vinha o lance para inflamar as arquibancadas na busca pela igualdade.

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Antes do fim da primeira etapa, as vaias começaram a ganhar corpo na Vila Belmiro. E a impaciência virou reprovação com alguns representantes em campo, casos de João Schmidt e até mesmo o artilheiro Gabigol, que perdeu boa chance na área ao driblar e bater em cima do defensor. Depois, parou no goleiro.

Nada dava certo e Bontempo também precisou ser substituído por lesão muscular. Gabigol se redimiu na terceira oportunidade. Recebeu de Neymar entre os defensores e tirou do goleiro para chegar ao 100º gol pelo Santos, beijar o escudo e garantir um pouco de paz no intervalo.

GOLS ANULADOS E ARÃO GARANTINDO A VIRADA

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Aliviado após chegar ao 100º gol, Gabigol anotou seu segundo na partida logo aos quatro minutos, após lindo corta-luz de Neymar. Ocorre que o camisa 9 estava bastante avançado e o impedimento anulou uma pintura na Vila Belmiro. O Santos, entretanto, era outro após o papo do vestiário, mais ofensivo e confiante.

A dupla de astros estava afinada e, aos 10, Neymar mandou entre os marcadores e o camisa 9 apenas desviou do goleiro para decretar a virada. Gabigol comemorou "colocando" uma coroa imaginaria no amigo. O VAR demorou em sua análise e frustrou a festa em novo impedimento, dessa vez ajustado.

Cuca, roendo unhas cada vez mais a cada lance equivocado ou anulado pela arbitragem, parecia não crer na falta de sorte da equipe, que voltou da pausa atenta, bem e jogando bola. E cobrava calma, sob palavras positivas de que o final seria feliz. O alívio veio em cobrança de escanteio de Neymar e desvio de Willian Arão: 2 a 1 bastante importante.

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Uma pequena confusão ainda marcou a comemoração santista, com os equatorianos revoltados com Gabigol e querendo briga. O árbitro evitou o pior. Após o lance, os visitantes deixaram de jogar bola e apelaram para as faltas duras, sem ameaçar mais a meta de Brazão.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 2 x 1 MACARÁ

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SANTOS - Gabriel Brazão; Gabriel Menino (Davizinho), Willian Arão, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Oliva, Gabriel Bomtempo (Rolheiser) e Barreal (Rony); Neymar e Gabigol. Técnico: Cuca.

MACARÁ - Rodríguez; Estácio (Klinger), Etchebarne, Marrufo e Ayala (Mohor); Cazares, Bolaños (Caicedo), Miranda (Tello), Viera e Campana; Posse (Ferro). Técnico: Guillermo Sanguinetti.

GOLS - Posse, aos quatro, e Gabigol, aos 43 minutos do primeiro tempo; Willian Arão, aos 30 do segundo.

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CARTÕES AMARELOS - Rony, Escobar e Barreal (Santos); Tello, Mohor, Estacio, Rodríguez, Ayala e Cazares (Macará).

ÁRBITRO - Kevin Ortega (PER).

RENDA - R$ 525.353,75.

PÚBLICO - 10.257 presentes.

LOCAL - vila Belmiro, em Santos.

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