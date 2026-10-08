Neymar cutuca o Palmeiras após Santos e Flamengo: 'Grande jogo dos 2 melhores times do Brasil'

Neymar voltou aos gramados com o pé direito e a língua afiados. Autor dos dois gols do Santos, ambos de pênalti, no empate por 2 a 2 com o Flamengo, na Vila Belmiro, o astro deixou o gramado ovacionado e mandando indiretas ao Palmeiras, vice-líder e que briga com os cariocas pelo título.

Questionado se o empate acabou justo, o astro achou que a virada era merecida pelo fato de a equipe ter um jogador a mais após expulsão de Jorginho. "No final, não (foi um resultado justo). A gente poderia ter feito um resultado melhor, mas era o Flamengo do outro lado, a melhor equipe do País, a bola que eles jogam, a facilidade que acham espaço...", disse, ao Première

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Talvez ainda frustrado após a queda do Santos na Copa do Brasil diante do Palmeiras, nas quartas de final, e com as farpas trocadas em recorrência frente o adversário paulista, Neymar voltou a cutucar os comandados de Abel Ferreira.

"Foi um grande resultado, com muitas chances de gols, um grande jogo para quem gosta de ver futebol. Hoje, no Brasil, são os dois melhores times", afirmou Neymar, que recentemente se declarou flamenguista no Rio e endosando o Santos em detrimento do futebol alviverde.

Neymar terminou a partida se entendendo com Lucas Paquetá, após um desentendimento no gramado após entrada por trás do flamenguista, e sobe enorme euforia da torcida. "'olê, olê, olê, olá, Neymar, Neymar'", ouviu da torcida, enquanto agitava os uniformizados.

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O jogador aproveitou para explicar o motivo de evitar alguns chutes de longe e o fato de bater, equivocadamente, uma falta de perna esquerda. "Sou ambidestro, e errei mesmo, mas não poderia chutar forte porque estou voltando de lesão", se explicou. "Não queria arriscar, não de muito longe, então não arrisquei passes de longe. Porém, bati falta, escanteio, de direita, de esquerda e tudo certo."