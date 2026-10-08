Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
ESPORTES

Neymar cutuca o Palmeiras após Santos e Flamengo: 'Grande jogo dos 2 melhores times do Brasil'

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Neymar voltou aos gramados com o pé direito e a língua afiados. Autor dos dois gols do Santos, ambos de pênalti, no empate por 2 a 2 com o Flamengo, na Vila Belmiro, o astro deixou o gramado ovacionado e mandando indiretas ao Palmeiras, vice-líder e que briga com os cariocas pelo título.

Questionado se o empate acabou justo, o astro achou que a virada era merecida pelo fato de a equipe ter um jogador a mais após expulsão de Jorginho. "No final, não (foi um resultado justo). A gente poderia ter feito um resultado melhor, mas era o Flamengo do outro lado, a melhor equipe do País, a bola que eles jogam, a facilidade que acham espaço...", disse, ao Première

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Talvez ainda frustrado após a queda do Santos na Copa do Brasil diante do Palmeiras, nas quartas de final, e com as farpas trocadas em recorrência frente o adversário paulista, Neymar voltou a cutucar os comandados de Abel Ferreira.

"Foi um grande resultado, com muitas chances de gols, um grande jogo para quem gosta de ver futebol. Hoje, no Brasil, são os dois melhores times", afirmou Neymar, que recentemente se declarou flamenguista no Rio e endosando o Santos em detrimento do futebol alviverde.

Neymar terminou a partida se entendendo com Lucas Paquetá, após um desentendimento no gramado após entrada por trás do flamenguista, e sobe enorme euforia da torcida. "'olê, olê, olê, olá, Neymar, Neymar'", ouviu da torcida, enquanto agitava os uniformizados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O jogador aproveitou para explicar o motivo de evitar alguns chutes de longe e o fato de bater, equivocadamente, uma falta de perna esquerda. "Sou ambidestro, e errei mesmo, mas não poderia chutar forte porque estou voltando de lesão", se explicou. "Não queria arriscar, não de muito longe, então não arrisquei passes de longe. Porém, bati falta, escanteio, de direita, de esquerda e tudo certo."

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Brasielirão Flamengo Futebol NEYMAR Palmeiras santos fc
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV