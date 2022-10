Neymar critica Bola de Ouro por posição de Vini Júnior: 'Mínimo entre os três'

(via Agência Estado)

Neymar não costuma fugir à polêmica, seja dentro ou fora de campo. O atacante brasileiro usou as redes sociais nesta terça-feira para criticar o prêmio Bola de Ouro, da revista francesa France Football. O jogador do Paris Saint-Germain reclamou da colocação de Vinícius Júnior, seu colega de seleção brasileira.

De acordo com a análise de Neymar, Vinícius Júnior deveria estar no pódio da premiação. No entanto, o atacante do Real Madrid figura somente na oitava colocação. O craque do PSG pondera, no entanto, que a indicação de melhor jogador do mundo foi bem feita ao ser entregue ao francês Karim Benzema, que também atua na equipe merengue.

"Benzema, merecido. Craque. Agora, o Vinícius Júnior estar em oitavo, não dá. No mínimo, (deveria estar) entre os três", escreveu Neymar no Twitter.

Por não ter feito uma boa temporada 2021/2022 pelo Paris Saint-Germain, Neymar sequer apareceu na lista de 30 melhores jogadores do prêmio Bola de Ouro. Entre os atletas do clube parisiense, apenas Mbappé aparece na lista, em sexto. Messi também ficou fora.

JULGAMENTO

Em depoimento antecipado na Justiça espanhola, Neymar afirmou nesta terça-feira que seu pai era quem cuidava das negociações em transferências de clubes e que apenas "assinava" os documentos que seu pai pedia. O atacante deu depoimento no julgamento em que enfrenta acusações de corrupção e fraude na sua transferência do Santos para o Barcelona, em 2013.

"Meu pai sempre cuidou das negociações de contrato. Eu assino o que ele pede", declarou o jogador, atualmente no Paris Saint-Germain. Neymar esteve no tribunal na segunda-feira e voltou nesta terça após decisão de antecipar seu depoimento para evitar conflitos com a agenda de jogos da equipe parisiense. Inicialmente, ele falaria na sexta.