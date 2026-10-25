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Neymar chama Nestor de ?safado? após expulsão em Santos x Bahia e critica uso da lei Vini Jr.

Escrito por Andreza Galdeano (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Neymar não escondeu a irritação com Rodrigo Nestor após ser expulso na partida entre Santos e Bahia, neste sábado. Na madrugada de domingo, o camisa 10 publicou um vídeo nas redes sociais para comentar o episódio, pediu desculpas à torcida santista e fez duras críticas ao meia adversário, a quem chamou de "safado".

A expulsão aconteceu antes do início do segundo tempo, depois de um desentendimento entre os jogadores. Durante a discussão, Neymar colocou a mão sobre a boca, gesto que levou à revisão do lance pelo VAR. O árbitro Sávio Pereira Sampaio aplicou o cartão vermelho com base na chamada lei Vini Jr., regra adotada pela Fifa para combater manifestações discriminatórias no futebol.

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Apesar de reconhecer que a expulsão foi justa, Neymar afirmou que Nestor tentou se aproveitar da regra para prejudicá-lo.

"Primeiramente, pedir desculpa à nação santista. Fui expulso de uma forma justa. Segundo, parabenizar meu time por ser guerreiro e acreditar até o final. Santos é isso, vamo que vamo, agora segue o baile", começou.

Na sequência, o atacante explicou sua versão da discussão e acusou o jogador do Bahia de utilizar uma medida de combate ao racismo para obter vantagem dentro de campo.

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"O que o Nestor fez comigo hoje é muito sério. Essa é uma lei criada contra o racismo e ele quis se beneficiar no jogo por eu botar a mão na boca, não falei nada para ele. Obviamente, a gente estava se xingando, trocando farpas, e está tudo certo, é do futebol. Só que o ele fez é muito sério", declarou.

Neymar também afirmou que as provocações fazem parte do futebol, mas considerou que o adversário ultrapassou o limite ao recorrer à regra.

"É surreal, estou triste com o que aconteceu. Ele foi muito safado, de verdade", disparou.

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NEYMAR REBATE DECLARAÇÕES DE NESTOR E FAZ ALERTA SOBRE A REGRA

O camisa 10 também contestou a versão apresentada por Nestor após a partida. Segundo Neymar, o meia do Bahia afirmou em entrevista que não poderia repetir o que ouviu durante a discussão porque havia crianças acompanhando a transmissão.

O santista ainda acusou o adversário de simular uma agressão em outro momento do confronto.

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"Vi uma entrevista ele dizendo que eu xinguei, ele simulou que a bola pegou na cintura e ele fingiu que pegou na cara. Ele quer ser exemplo do quê? Ele falou de educação, eu também sou educado, mas eu sou homem, o que você fez, não se faz", afirmou.

Neymar aproveitou o desabafo para questionar a forma como a lei Vini Jr. pode ser utilizada durante as partidas.

"E quem criou essa Lei, cuidado, porque ela dá espaço para safadeza no meio e aconteceu o que aconteceu. Mais uma vez eu sou exemplo", disse.

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Antes de encerrar o vídeo, o atacante voltou a atacar Nestor e lamentou ter dado margem para a expulsão.

"Agora eu vou para casa, estou de cabeça limpa, obviamente chateado, mas fiz m... dei a oportunidade de um idiota aparecer. Valeu Nestor, eu vou dormir tranquilo, mas você com sua safadeza, não vai não. Essa lei aqui é pro racismo (mão na boca), não é pra tu usar ao teu favor não."

ENTENDA A CONFUSÃO ENTRE NEYMAR E NESTOR

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O desentendimento começou aos 31 minutos do primeiro tempo, quando Neymar sofreu uma falta e, na sequência, jogou a bola em Rodrigo Nestor. O meia do Bahia caiu no gramado, e o santista tentou levantá-lo, provocando a reação do adversário e um princípio de confusão.

Neymar recebeu cartão amarelo pelo lance, mas os dois voltaram a discutir no retorno do intervalo. Durante a troca de provocações, o atacante cobriu a boca com as mãos. Após a análise do VAR, Sávio Pereira Sampaio decidiu expulsar o jogador do Santos antes mesmo de a bola voltar a rolar.

Com o cartão vermelho, Neymar terá de cumprir suspensão no clássico contra o Palmeiras, marcado para quarta-feira, às 19h30, na Vila Belmiro. O atacante também está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, situação que o deixará fora do confronto com o Bragantino, na segunda-feira seguinte.

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