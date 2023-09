Neymar cai sobre a mão e dá susto em treino da seleção brasileira em Belém

O atacante Neymar deu um susto nos companheiros de seleção brasileira e na nova comissão técnica da equipe. No treino desta quarta-feira, visando a estreia do Brasil nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026, o jogador sofreu uma queda e caiu sobre a própria mão, deixando temporariamente a atividade realizada no gramado o estádio Mangueirão, em Belém.

continua após publicidade

O susto aconteceu ainda durante o aquecimento. Ao tentar dar um carrinho, Neymar escorregou e caiu sobre o braço direito, justamente onde já contava com uma proteção. Ele reclamou de dores em seguida e deixou o gramado para receber atendimento médico no banco de reservas.

Na sequência, o atacante retornou para a atividade e trabalhou normalmente, sem indicar maiores consequências da queda. A CBF não se manifestou sobre o atendimento médico ao craque da equipe.

continua após publicidade

O treino foi o primeiro em que o técnico Fernando Diniz contou com o grupo completo. Na terça, em sua primeira atividade como novo treinador da seleção, ele não pôde ter Gabriel Jesus em campo - o atacante do Manchester City só se apresentou à delegação brasileira à noite.

A atividade desta quarta foi fechada durante a maior parte para a imprensa, como aconteceu na terça. No início do trabalho, após o aquecimento, Diniz dividiu o elenco da seleção em dois grupos. Um deles contou com Vanderson, Ibañez, Nino e Renan Lodi; Bruno Guimarães, Joelinton, Neymar, Raphinha, Rodrygo e Richarlison. O outro teve Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Caio Henrique; Casemiro, André, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli e Matheus Cunha.

Durante a atividade, Diniz não indicou quem serão os 11 titulares em sua estreia como técnico da seleção. O Brasil vai enfrentar a Bolívia, nesta sexta-feira, às 21h45, no Mangueirão, pela primeira rodada das Eliminatórias.