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ESPORTES

Neymar assiste ao jogo da NFL no Maracanã e ganha camisa personalizada do Dallas Cowboys

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O jogo entre Baltimore Ravens e Dallas Cowboys, realizado neste domingo, no Maracanã, mobilizou os fãs de futebol americano no Rio. Umas das muitas celebridades presentes ao evento esportivo, o atacante Neymar foi brindado com uma camisa personalizada do time do Texas logo assim que chegou ao estádio.

Acompanhado da mulher Bruna Biancardi, ele recebeu uma peça com seu nome e com o número 26 às costas. O camisa 10 do Santos, que assistiu ao confronto na área VIP, ainda foi exaltado pela franquia, que o chamou de "legendário" em suas redes sociais.

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Ao receber o brinde, o atacante, que se recupera de uma contusão muscular na coxa, e já está em fase de transição para reforçar o Santos, logo foi cercado pelos jornalistas. Bem humorado, ele se deixou fotografar segurando o presente.

A partida de futebol americano, realizada pela primeira vez no estádio do Maracanã, contou com um público que superou 70 mil pessoas. Entre as personalidades internacionais convidadas a participar do evento estava o cantor Ricky Martin, atração do show do intervalo.

A cantora Kandace Lindsey puxou o hino americano antes da partida começar. Mas a festa teve início mesmo poucos momentos depois, quando Péricles fez os mais de 70 mil presentes do Maracanã cantar o hino nacional brasileiro à capela como se fossem uma só voz.

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Neste domingo, em um duelo cercado por reviravoltas e definido no último lance, o Baltimore Ravens conquistou uma vitória épica sobre o Dallas Cowboys pelo placar de 34 a 31, levando o público que foi prestigiar o evento a fazer uma grande festa.

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camisa personalizada Maracanã NEYMAR nfl
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