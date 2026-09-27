Neymar assiste ao jogo da NFL no Maracanã e ganha camisa personalizada do Dallas Cowboys
O jogo entre Baltimore Ravens e Dallas Cowboys, realizado neste domingo, no Maracanã, mobilizou os fãs de futebol americano no Rio. Umas das muitas celebridades presentes ao evento esportivo, o atacante Neymar foi brindado com uma camisa personalizada do time do Texas logo assim que chegou ao estádio.
Acompanhado da mulher Bruna Biancardi, ele recebeu uma peça com seu nome e com o número 26 às costas. O camisa 10 do Santos, que assistiu ao confronto na área VIP, ainda foi exaltado pela franquia, que o chamou de "legendário" em suas redes sociais.
Ao receber o brinde, o atacante, que se recupera de uma contusão muscular na coxa, e já está em fase de transição para reforçar o Santos, logo foi cercado pelos jornalistas. Bem humorado, ele se deixou fotografar segurando o presente.
A partida de futebol americano, realizada pela primeira vez no estádio do Maracanã, contou com um público que superou 70 mil pessoas. Entre as personalidades internacionais convidadas a participar do evento estava o cantor Ricky Martin, atração do show do intervalo.
A cantora Kandace Lindsey puxou o hino americano antes da partida começar. Mas a festa teve início mesmo poucos momentos depois, quando Péricles fez os mais de 70 mil presentes do Maracanã cantar o hino nacional brasileiro à capela como se fossem uma só voz.
Neste domingo, em um duelo cercado por reviravoltas e definido no último lance, o Baltimore Ravens conquistou uma vitória épica sobre o Dallas Cowboys pelo placar de 34 a 31, levando o público que foi prestigiar o evento a fazer uma grande festa.