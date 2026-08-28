Neymar apresenta quadro gripal e desfalca treino do Santos antes de clássico com o Corinthians

Neymar não compareceu ao treino do Santos nesta sexta-feira, 28, atividade que acontece dois dias antes do clássico diante do Corinthians. A partida ocorre no próximo domingo, 30, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena.

De acordo com comunicado divulgado pelo clube do litoral, o atacante de 34 anos apresentou um quadro gripal e acabou poupado da sessão de treinamentos depois de orientação do Núcleo de Saúde da equipe.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Na última quarta, 26, Neymar ficou de fora do jogo contra o Palmeiras no Nubank Parque, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Nas redes sociais, o jogador afirmou que o fato do duelo acontecer no gramado sintético não foi determinante para a sua ausência.

"Eu estava a disposição para jogar! Foi uma decisão da comissão, pela sequência de jogos que temos", escreveu o atleta.

Alexandre Mattos, diretor executivo do futebol do Santos, reiterou o motivo em entrevista à Ge TV. "Ele precisa ser preservado em algumas situações. Em comum acordo, achamos melhor preservá-lo. Temos um duelo contra o Corinthians no domingo, depois enfrentamos o Palmeiras novamente. Foi uma questão de estratégia", explicou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O confronto contra o rival alvinegro é válido pela 25ª rodada do Brasileirão. Depois, o próximo compromisso é a partida de volta das quartas da Copa do Brasil, diante do time alviverde, na Vila Belmiro.