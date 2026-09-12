Neymar 'anuncia' Philippe Coutinho no Santos pelas redes sociais

O atacante Neymar "furou" o anúncio do Santos e antecipou a contratação do meia Phillipe Coutinho, em suas redes sociais. Em um vídeo postado no Instagram, o camisa 10 do Peixe mostrou a nova contratação já no CT Rei Pelé vestindo as cores do clube paulista.

Com muito entusiasmo, o astro da equipe comemorou o acerto. "Meu Deus do céu. Se for um sonho, eu não quero acordar". Neymar também postou uma legenda e deu boas-vindas ao ex-meio-campista do Vasco.

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"Irmão, estamos muito felizes que você está aqui... Nosso elenco e a nossa torcida vão te abraçar para você ser feliz. Bem-vindo ao Santos"

Philippe Coutinho está sem clube desde que deixou o gigante do Rio de Janeiro em fevereiro deste ano. A última vez que entrou em campo foi nas quartas de final do Campeonato Carioca, no dia 14 do mesmo mês, na vitória diante do Volta Redonda, em disputa de pênaltis.

Além do experiente meio-campista, o Santos acertou com outros jogadores nas últimas semanas. O lateral-direito Rodinei e os volantes Arthur e Lima já até estrearam pela equipe do litoral. Enquanto Everton Cebolinha foi apresentado no meio de semana e deve estrear neste sábado (12), diante do Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro.