Neymar anota duas vezes de pênalti e Santos busca empate com o líder Flamengo na Vila

O retorno de Neymar aos gramados, pouco mais de um mês após sofrer lesão muscular, foi vital para o Santos manter a boa fase no Brasileirão. O craque entrou apenas no segundo tempo, um tanto irritado, mas mostrou frieza para concretizar duas cobranças de pênaltis e garantir uma igualdade por 2 a 2 diante do líder Flamengo, que abriu 2 a 0, na segunda etapa.

Com gols no fim do primeiro tempo, de Danilo e Lucas Paquetá, o time carioca abria seis pontos diante do vice-líder Palmeiras, que entra em campo ainda nesta quinta-feira, diante do Bahia, e pode reduzir a desvantagem para somente um caso vença.

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Neymar entrou em ação para salvar uma noite até então desastrosa do Santos. A equipe vê sua série de cinco triunfos seguidos acabar, contudo ainda continua sonhando com vaga na Libertadores, apesar de a meta ficar mais complicada. Terá de pontuar em visita ao Atlético-MG para manter o sonho alto após flertar com o rebaixamento. Já o Flamengo volta a dar brechas para aproximação da concorrência e chega pressionado no clássico com o Fluminense, no Maracanã. Ambos voltam a campo no domingo.

Disposto a manter a vantagem de ao menos três pontos do Palmeiras, o Flamengo iniciou o jogo na Vila Belmiro propondo as ações e encaixado no campo ofensivo, em postura digna de um líder. Mas havia um rival embalado do outro lado por cinco vitórias seguidas e que queria entrar de vez na briga por vaga na Libertadores.

Para manter suas metas, as equipes sabiam que somar os três pontos era imprescindível e o começo foi agradável e com oportunidades. Carrascal, Samuel Lino e Pedro eram as armas rubro-negras, enquanto Neymar, do banco de reservas, via Philippe Coutinho estrear entre os titulares como um maestro. Na frente, Gabigol bateu raspando, arrancando o primeiro "uh" a partida.

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Nos pés de Samuel Lino, contudo, surgiu a primeira oportunidade de ouro. Emerson Royal cruzamento para trás e o atacante, livre na marca do pênalti, mandou nas alturas. Cuca, assustado com o bom início carioca, rapidamente movimentou suas peças de marcação para tentar fechar os tantos espaços ao adversário e lamentou nova finalização de seu camisa 9 passar perto do gol.

O Santos atraía o Flamengo para seu campo e contra-atacava em alta velocidade, sempre chegando rápido no ataque, com perigo. E Coutinho também assustou em batida de fora da área com força exagerada. O lance provocou a primeira reação de Leonardo Jardim, cobrando mais aproximação na marcação.

Antes do intervalo, um chute despretensioso de Danilo, de longe, gerou o lance mais impressionante da etapa. A batida desviou e enganou Diógenes, mas parou na trave, sobrando para Pedro, sozinho. O centroavante soltou a bomba e carimbou o rosto do goleiro.

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As tantas boas chances de ambos os lados se tornou em grito de gol antes do intervalo, com fim de etapa elétrico. Logo após Gabigol falhar pela terceira vez seguida, Danilo saiu da defesa para tabelar com Pedro e mandar às redes. Ex-santista, o defensor comemorou com discrição enquanto os santistas cobravam uma falta em Barreal.

Relacionado após pouco mais de um mês de ausência, Neymar não segurava a ansiedade no banco de reservas. E viu novo duro golpe ao Santos. Nos acréscimos, Diógenes salvou na batida de Lucas Paquetá e o defensor ainda cortou a cabeçada de Samuel Lino em cima da linha, cedendo escanteio. Os cariocas cobraram de maneira ensaiada e Paquetá, de cabeça, ampliou.

Diferentemente de jogos do primeiro turno, a torcida santista não protestou. Reconheceu a boa partida da equipe e cantou que "o Santos é o time da virada", confiante em reviravolta no placar.

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NEYMAR ENTRA EM CAMPO NERVOSO, MAS DECISIVO

Cuca voltou do descanso com o astro Neymar e Rony para tentar evitar o fim do embalo no Brasileirão. A bola nem bem rolou e o Santos quase levou o terceiro, em cobertura de Paquetá. O jogo era tenso e o camisa 10 santista se enervou com a arbitragem com somente dois minutos em campo.

O Flamengo estava solto em campo e foi a vez de Carrascal desperdiçar lance incrível. Saiu livre e errou no passe. Nervoso, Neymar reclamou muito de uma falta não anotada por Anderson Daronco e acabou levando cartão amarelo ao fazer gesto de cabeçada em direção ao árbitro.

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Bastante pilhado, Neymar não conseguia fazer o que dele se esperava. Por consequência, também deixava o time um tanto irritado. Oliva levou amarelo por reclamação infantil e Rodinei em falta evitável. O Santos apelava para entradas mais duras e até os treinadores se desentenderam na beira do campo.

Quando colocou a bola no chão, O Santos mostrou o motivo de vir embalado na competição. Bontempo carimbou a trave e Gabigol não conseguiu bater com força, parando em Rossi. Logo depois Roni apertou na marcação e Jorginho caiu em cima da bola, tocando com o braço. A análise de VAR demorou sete minutos e mudou a marcação de falta para pênalti e ainda sugeriu a expulsão de Jorginho. Neymar caminhou para a bola e diminuiu a desvantagem.

Com mais de 15 minutos para tentar a igualdade e uma peça a mais, a torcida santista inflamou nas arquibancadas sob gritos de "Santos, Santos." E novo pênalti foi anotado, após cobrança de falta ensaiada e Gabigol derrubado por Luiz Araújo. Neymar repetiu a cobrança com enorme frieza para deixar tudo igual.

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O jogo teve 14 minutos de acréscimos. Apesar de ser empurrado pela torcida, o Santos não conseguiu a histórica virada, mesmo com um jogador a mais. O Flamengo se contentou com o empate, suficiente para a manutenção de vantagem na liderança isolada.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 2 x 2 FLAMENGO

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SANTOS - Diógenes; Rodinei, Lucas Veríssimo, Willian Arão e Escobar (Luan Peres); Gustavo Henrique (Rollheiser), Oliva, Gabriel Bontempo e Philippe Coutinho (Neymar); Gabigol e Barreal (Rony). Técnica: Cuca.

FLAMENGO - Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Lucas Paquetá (Saúl); Carrascal (Gonzalo Plata), Samuel Lino (Luiz Araújo) e Pedro (Bruno Henrique). Técnico: Leonardo Jardim.

GOLS - Danilo, aos 43, e Lucas Paquetá, aos 48 minutos do primeiro tempo; Neymar, aos 36 e aos 42 do segundo.

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CARTÕES AMARELOS - Escobar, Gustavo Henrique, Barreal, Neymar, Oliva e Rodinei (Santos); Pedro, Emerson Royal, Bruno Henrique e Lucas Paquetá (Flamengo).

CARTÃOA VERMELHO - Jorginho (Flamengo).

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).

RENDA - R$ 569.905,00.

PÚBLICO - 16.600 presentes.

LOCAL - Vila Belmiro, em Santos.