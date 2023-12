Newcastle domina Manchester United, mas só vence por 1 a 0 para assumir a quinta colocação

O Newcastle dominou amplamente o Manchester United, mas só venceu por 1 a 0, neste sábado, em seu campo, no duelo válido pela 14ª rodada do Campeonato Inglês. Com o resultado, os anfitriões chegam aos 26 pontos, na quinta colocação, enquanto os visitantes permanecem com 24, em sétimo lugar.

O frio de três graus negativos não abalou o ânimo do Newcastle diante de sua torcida. Os anfitriões, sempre com ataques pelas pontas, empurraram o United para atrás em grande parte dos primeiros 45 minutos.

O Manchester só chegou perto da meta de Nick Pope, aos dez minutos, em um contra-ataque. Bruno Fernandes descobriu Garnacho pela esquerda, mas o argentino chutou em cima do goleiro.

O time da casa teve várias chances para abrir o placar. Aos 34 minutos, já eram dez finalizações. O paraguaio Almirón teve duas vezes muito perto de fazer o seu gol.

O goleiro Anana, muito criticado pelas últimas atuações, fez pelo menos duas defesas e ainda levou sorte ao ver a cobrança de falta de Trippier explodir no travessão, aos 38 minutos.

A pressão do Newcastle foi ainda maior no segundo tempo. O United nem conseguiu ficar um tempo com a bola, que ficava quase o tempo todo na área do goleiro Onana.

Diante de tanto ataque, o primeiro gol não demorou a sair. Em bela arrancada pela direita, Trippier cruzou e Gordon só teve o trabalho de empurrar a bola para dentro do gol: 1 a 0.

A vantagem mínima não representou o domínio do Newcastle na partida. Aos 33, o time da casa teve a chance de fazer o segundo gol, com Almirón, mas Wan-Bissaka salvou com o peito.

Como não ampliou o placar, o Newcastle sofreu nos minutos finais. O United foi para cima, ameaçou com Reguilón, o goleiro Nick Pope saiu machucado e Antony chegou a empatar, aos 43, mas McGuire estava impedido e invalidou o lance.