Newcastle aumenta crise do Chelsea, faz a 'quina' e encosta no Manchester City

O Newcastle United terminou a fase pré-Copa do Inglês como a grande sensação do campeonato, ao derrotar, em casa, neste sábado, o Chelsea por 1 a 0, com um gol de Joe Willock.

Com a quinta vitória consecutiva (já são dez jogos de invencibilidade), a equipe chegou aos 30 pontos e ficou somente dois atrás do Manchester City, vice-líder do Campeonato Inglês. O time de Pep Guardiola, que perdeu para o Brentford por 2 a 1 no sábado, tem um jogo a menos. Já o Chelsea está em oitavo lugar com 21 pontos (perde no saldo de gols para o Brighton).

Depois de um primeiro tempo com pouca criatividade, o Chelsea voltou melhor na etapa final principalmente depois da entrada de Pulisic no lugar de Azpilicueta no intervalo.

O time do zagueiro Thiago Silva quase abriu o placar, mas esbarrou em ótima defesa de Pope, goleiro que deve ser reserva da Inglaterra no Mundial.

Thiago Silva, que foi convocado por Tite, começou na reserva e só entrou após Loftus-Cheek sair contundido aos 7 minutos de jogo.

Dono da melhor defesa do Inglês (só levou 11 gols em 15 partidas), o Newcastle aproveitou para marcar em uma rápida jogada, que terminou com Joe Willock acertando um belo chute bem na entra da área no canto esquerdo do goleiro Mendy aos 22 minutos do segundo tempo. O final do jogo terminou tenso com alguns jogadores se desentendendo e trocando empurrões.

A última vez que o Newcastle perdeu foi em 31 de agosto para o Liverpool. Agora, o clube volta a jogar pelo Inglês somente depois da Copa do Catar. Será contra o Leicester, em 26 de dezembro.

O Chelsea, por sua vez, entra na pausa do Mundial em crise. Essa foi a quinta partida sem ganhar seguida no Inglês (acumula três derrotas consecutivas). O time jogará novamente somente dia 27 de dezembro contra o Bournemouth.