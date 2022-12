Neuer fratura perna e vai desfalcar o Bayern contra o PSG na Liga dos Campeões

(via Agência Estado)

O Bayern de Munique ganhou um grande problema para a disputa das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain. O goleiro Neuer postou uma foto, internado no hospital, após sofrer uma cirurgia na perna direita por causa de um acidente, enquanto esquiava em férias, e lamentou o fato de estar fora do restante da temporada europeia.

"Olá pessoal, o que posso dizer, o final do ano definitivamente poderia ter sido melhor... Enquanto eu estava tentando clarear minha cabeça enquanto esquiava, sofri uma fratura na parte inferior da perna. A cirurgia de ontem (sexta-feira) correu bem. Muito obrigado aos médicos! No entanto, dói saber que a atual temporada acabou para mim", disse o jogador.

A Alemanha foi eliminada na fase de grupos da Copa do Mundo do Catar e Neuer estava descansando com a família antes de retomar os treinamentos com o Bayern de Munique, que só volta a jogar pelo Campeonato Alemão, em 20 de janeiro, contra o RB Leipzig. Uma semana antes, as duas equipes vão se enfrentar em um amistoso. Após 15 rodadas, a equipe lidera a classificação com 34 pontos, quatro de vantagem sobre o Freiburg.

Pela Liga dos Campeões, o Bayern vai enfrentar o PSG dia 14 de fevereiro, em Paris, enquanto o jogo de volta, na Alemanha, está previsto para 8 de março.

Para o lugar de Neuer, o Bayern poderá contar com Ulreich meta. O goleiro, de 34 anos, renovou contrato até 2024, mas não goza de confiança com os torcedores.

Além de Neuer, o Bayern também não poderá contar com o lateral-esquerdo Lucas Hernández, que se machucou gravemente em jogo da seleção francesa na Copa do Mundo.