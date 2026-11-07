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Neuer estabelece recorde no Bayern, mas falha novamente e deixa o campo machucado

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O sábado seria de festa para o goleiro Manuel Neuer, mas terminou de maneira melancólica. Aos 40 anos e 225 dias, ele se tornou o jogador mais velho a defender o Bayern de Munique, superando Bernd Dreher, no triunfo do clube mais vitorioso da Alemanha sobre o Mainz por 2 a 1 na Bundesliga. Neuer, porém, teve uma atuação ruim, falhando em um gol que foi anulado por impedimento, e foi substituído ainda no primeiro tempo com uma lesão no pé.

Aos 40, Neuer saiu do gol para cortar cruzamento na pequena área, mas deixou a bola passar. Lee Jae-sung marcou o que seria o empate em 1 a 1 do Mainz, mas o lance acabou anulado após intervenção do VAR. Cinco minutos depois, Neuer foi substituído por Jonas Urbig.

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Em outubro, o goleiro já havia cometido erro bizarro contra o Augsburg, que resultou no gol mais rápido da história da Bundesliga, marcado por Robin Fellhauer em apenas oito segundos. De acordo com o Sofascore, contra o Mainz, Neuer cometeu seu quinto erro que resultou em gol nos seus últimos 17 jogos na Bundesliga, média de um a cada 3,4 partidas. Nos 248 confrontos anteriores, ele havia cometido apenas 10 falhas desse tipo, ou uma a cada 24,8.

Revelado pelo Schalke 04, Neuer chegou ao Bayern em 2011 e construiu uma história vencedora. Entre os 33 títulos que conquistou estão 13 Campeonatos Alemães e duas Champions League, o principal torneio de clubes da Europa. Pela seleção alemã, foi campeão da Copa do Mundo de 2014, no Brasil.

Neuer tem contrato com o Bayer até junho de 2027 e admitiu, em julho, ao jornal alemão Bild, que esta deve ser a sua última temporada como atleta profissional.

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O Bola de Ouro Harry Kane não marcou contra o Mainz neste sábado, mas deu duas assistências. Uma Joshua Kimmich e outra para o jovem Lennart Karl, de 18 anos. O Bayern lidera a Bundesliga, com 21 pontos em 9 jogos. O Borussia Dortmund tem a mesma pontuação, mas saldo de gols inferior.

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Bayern de Munique Bundesliga Manuel Neuer recorde
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