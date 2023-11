Neuer amplia contrato com o Bayern e mira final da Liga dos Campeões de 2025 em Munique

O Bayern de Munique ampliou o contrato do goleiro e ídolo Manuel Neuer por mais uma temporada, conforme anunciado em comunicado oficial nesta terça-feira, véspera do duelo com o Copenhagen pela Liga dos Campeões. O vínculo, que antes se encerraria em junho de 2024, passa a valer até junho de 2025. Dessa forma, o jogador de 37 anos, contratado em 2011, deve completar a marca de 14 anos como integrante do elenco do time bávaro.

"Depois da minha longa lesão, estou de volta a todo vapor. É muito divertido para mim estar em campo com esta equipe", disse o experiente goleiro, que pode ter a oportunidade de disputar uma final de Liga dos Campeões em casa, já que a decisão da edição 2024/2025 será na Allianz Arena, estádio do Bayern em Munique. "Tenho certeza de que, junto com os torcedores, poderemos alcançar nossos grandes objetivos nos próximos anos. Obviamente, a final da Liga dos Campeões de 2025, em Munique, é um deles", completou.

A renovação mostra a confiança total do clube em Neuer, mesmo depois de ele ter ficado sem jogar por 10 meses após quebrar a perna enquanto esquiava. O retorno aos gramados ocorreu há apenas um mês, dia 28 de outubro. Desde então, reassumiu a titularidade absoluta que detinha antes de se lesionar.

O Bayern chegou a trazer Yan Sommer para assumir a posição durante a ausência do ídolo, mas a passagem do suíço acabou na última janela de transferências, pois ele foi para a Inter de Milão. Embora o tenha contratado o israelense Daniel Peretz junto ao Maccabi Tel Aviv, o clube passou a jogar com Sven Ulreich como primeira opção até a recuperação do titular. O contrato de Ulreich, de 35 anos, também foi renovado nesta terça.

Neuer jogou 494 vezes pelo Bayern desde que ingressou no clube em 2011. De lá até aqui, conquistou 11 títulos do Campeonato Alemão e duas Ligas dos Campeões. Além disso, disputou quatro Copas do Mundo com a seleção alemã e foi campeão em 2014, no Brasil, edição na qual também foi eleito o melhor goleiro da competição.