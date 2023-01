Neto detona Neymar por festa em meio a velório de Pelé

Da Redação

Neto detonou o atacante do PSG durante o programa Os Donos da Bola dessa quarta-feira (4)

O apresentador José Ferreira Neto, mais conhecido como Craque Neto, criticou o atacante do Paris Saint-Germain e da Seleção Brasileira de Futebol, Neymar Júnior, por ter participado de uma festa em Paris, na França, enquanto o velório do Rei do Futebol, Pelé, acontecia.

Neto utilizou um espaço de seu programa, "Os Donos da Bola", para falar sobre o quão fundamental Pelé foi para o futebol brasileiro e destacou que ninguém deveria promover nenhum tipo de comemoração enquanto o maior jogador de todos os tempos estava sendo velado, nem durante o cortejo, que levou diversas pessoas às ruas de Santos, litoral de São Paulo.

Durante esse tempo, Neto detonou Neymar. "Não ir no velório e estar em uma festa é uma falta de respeito", argumentou ele. "Que falta de respeito, é luto nacional. A bandeira tá a meio mastro por causa do Pelé, luto de três dias, por respeito a ele. Mas muita gente não respeitou", completou.

Neto também falou que Pelé não precisava de desejos de saúde como os que foram feitos durante a Copa do Mundo de 2022, mas sim de fé, amor, respeito, dignidade e gratidão. "Quem foi, foi. Quem não foi, não foi, e vai ficar marcado", cravou ele.

Neymar, por sua vez, não pôde ir à cerimônia porque, segundo ele, o time francês pelo qual ele joga não o havia liberado. No entanto, a imprensa francesa desmentiu a informação.

"O PSG absolutamente não proibiu Neymar de viajar ao Brasil para o enterro de Pelé", escreveu Hadrien Grenier, que é setorista do PSG.



Além disso, o atacante foi flagrado em uma festa em Paris, na última segunda-feira (2), no momento em que ocorria o funeral de Pelé.

O PSG não proibiu Neymar de viajar ao Brasil para o enterro de Pelé, de acordo com a imprensa francesa.



O atacante, por outro lado, foi visto em festa em Paris, junto com Marquinhos.



O pai de Neymar esteve na despedida representando o filho.



