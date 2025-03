Neto cobra desempenho de Memphis Depay: 'O que você ganhou no Corinthians? Nada ainda'

Às vésperas da decisão do Corinthians na pré-Libertadores, diante do Universidad Central da Venezuela, Memphis Depay se tornou alvo de críticas do apresentador e ex-jogador Neto. Durante o programa "Donos da Bola", na Band, o camisa 10 alvinegro foi questionado pelo seu desempenho em campo e pelos "eventos" fora dele - como a King's League e uma partida de pôquer, ao lado de Neymar, na última semana.

"Você tá com olheira. Você não dorme, só vai em evento. Estava com o Neymar ontem (na King's League). Você dorme que horas, Memphis", afirmou o apresentador, nesta terça-feira. "Na última semana, você jogou nada. Mas ganhou R$ 1,5 milhão por uma assistência. Quem você pensa que é? O que você ganhou no Corinthians? Nada ainda."

Neto lembrou do contrato do atacante. Além do R$ 1,5 milhão ganho na última semana, em função de ter chegado à sua 15ª participação a gol com a camisa do Corinthians, o apresentador lembrou de outras duas cláusulas em seu vínculo com o Corinthians: a rescisão unilateral, em caso de rebaixamento para a Série B, e a camisa 10, que fez com que Rodrigo Garro passasse a utilizar a 8 a partir desta temporada.

"É pôquer. É fut7. E o jogo de amanhã? É justo que ele (Memphis Depay) jogue, e o Romero não?", disse Neto. Na última rodada do Campeonato Paulista, o holandês começou no banco, enquanto o atacante paraguaio marcou dois gols para garantir o empate sobre o Guarani.

"Dá para fazer gol ou quer só ganhar mais R$ 1,5 milhão? Porque o treinador da Holanda estava aí. O que ele viu você fazer?", afirmou Neto. Ronald Koeman acompanhou o empate entre Corinthians e Guarani, na Neo Química Arena, e visitou as instalações do clube, no CT Joaquim Grava.

O contrato de Memphis Depay com o Corinthians, revelado pelo ge e ao qual o Estadão teve acesso, prevê o pagamento de R$ 1.575.201,00 assim que o atacante somasse 15 participações para gol, entre setembro de 2024 e julho de 2025. A assistência para Carrillo acionou esse gatilho, previsto no contrato relativo aos prêmios ao qual o holandês tem direito no Corinthians.

Em 23 jogos, o atacante soma oito gols e sete assistências em sua passagem pelo Brasil. No período em que o jogador completar um ano de clube, Memphis pode somar até R$ 6,3 milhões. Este valor em prêmios será alcançado caso chegue à marca de 30 participações para gol com a camisa alvinegra, até julho deste ano.

O mecanismo se repete de agosto de 2025 a julho de 2026, mas com as estatísticas zeradas. Outras cláusulas presentes no contrato do atacante consideram o número de partidas em que o atacante está relacionado pelo time. Se superar a marca de 70%, entre setembro de 2024 e julho de 2025, garante mais R$ 6,3 milhões; o mesmo vale para o ano seguinte, quando se encerra o contrato.

Todas essas premiações são livres de impostos. Títulos e eleição para seleção do Brasileirão também garantem uma verba adicional ao atacante que, ao se somar com o salário e luvas, se aproxima da marca de R$ 120 milhões. A Esportes da Sorte, patrocinadora master do Corinthians, garantiu um aporte de R$ 57 milhões para a contratação do atacante. No cenário em que Memphis atinja todos os bônus, a verba da casa de apostas representa 47,5% do montante.