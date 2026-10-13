Netflix entra na Copa de 2030 e compra direitos dos 104 jogos na Espanha e em Andorra

A Netflix ampliou sua aposta nas transmissões esportivas ao vivo e anunciou nesta terça-feira (13) a compra dos direitos exclusivos da Copa do Mundo de 2030 para Espanha e Andorra. A plataforma exibirá os 104 jogos da competição, que marcará o centenário do torneio. O acordo tem alcance restrito aos dois países e não contempla o público brasileiro.

A aquisição coloca a empresa na cobertura integral de uma Copa masculina em um dos países anfitriões. Espanha, Portugal e Marrocos receberão a maior parte das partidas, enquanto Argentina, Paraguai e Uruguai terão um jogo comemorativo cada, em homenagem aos cem anos do Mundial, disputado pela primeira vez em território uruguaio, em 1930.

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Além das partidas, a Netflix prevê programas antes dos jogos, nos intervalos e após o apito final, com uma abordagem voltada ao público espanhol. A programação incluirá um resumo diário nos dias de competição e conteúdos especiais na preparação para o torneio. Os valores da negociação não foram divulgados.

O contrato também prevê acesso gratuito a parte da competição na Espanha. Um jogo por dia de partidas estará disponível sem cobrança, e uma emissora nacional de televisão aberta receberá um pacote que incluirá todos os confrontos da seleção espanhola, as duas semifinais e a final. A plataforma ainda anunciará a parceira e os detalhes dessa distribuição.

"Poucos eventos unem as pessoas como a Copa do Mundo", afirmou Bela Bajaria, diretora de conteúdo da Netflix, em comunicado. Pelo lado da Fifa, o secretário-geral Mattias Grafström destacou o objetivo de ampliar o acesso à competição. A parceria entre as empresas já contempla os direitos dos Mundiais femininos de 2027 e 2031 nos Estados Unidos e no Canadá. A edição de 2027 será disputada no Brasil.

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A compra reforça a expansão da Netflix para além dos documentários esportivos, segmento no qual já produziu séries sobre atletas e clubes. A empresa vem incorporando eventos ao vivo de modalidades como futebol americano, beisebol, boxe e MMA. Com a Copa de 2030, acrescenta ao catálogo a cobertura completa do principal torneio de seleções do futebol masculino nos dois mercados europeus.