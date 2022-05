Nestor volta a treinar no São Paulo após se recuperar de virose

Da Redação

O técnico Rogério Ceni contou com um reforço no time do São Paulo no treino desta terça-feira. Na reapresentação do elenco, o meia Nestor retornou aos trabalhos após se recuperar de uma virose. O jogador, destaque da equipe no Paulistão, havia desfalcado a equipe paulista nos últimos dois jogos.

Nestor foi desfalque nas vitórias sobre o Juventude (2 a 0) e o Cuiabá (2 a 1), pela Copa do Brasil e pelo Brasileirão, respectivamente. De acordo com o clube, que não revelou maiores detalhes, Nestor sofrera uma indisposição causada por virose. Mas se recuperou totalmente e vira opção para Ceni.

O treinador vem escalando formações alternativas e até mesmo reservas nos jogos do São Paulo na Copa Sul-Americana. Mas, nesta quinta-feira, Nestor pode aparecer entre os titulares para recuperar ritmo de jogo no confronto com o Jorge Wilstermann, no Morumbi, pela competição internacional.

O foco da equipe está no fim de semana, quando fará o clássico com o Corinthians, na Neo Química Arena, pela sétima rodada do Brasileirão.

Nesta terça, a reapresentação do elenco do São Paulo contou com trabalho regenerativo para os jogadores que estiveram em campo durante a maior parte do duelo com o Cuiabá, no domingo. Os demais atletas fizeram treino técnico, de ataque contra defesa, além de uma atividade com foco nos cruzamentos e finalizações.

Andrés Colorado e Gabriel Sara não estiveram em campo. Eles continuam com tratamento fisioterápico no REFFIS do clube. O São Paulo não estabeleceu um prazo para o retorno da dupla.