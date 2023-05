Nestor evolui em recuperação, mas continua como desfalque no São Paulo

O São Paulo encerrou, nesta quarta-feira, a preparação para o duelo com o Sport, pela rodada de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, marcado para as 19h30 desta quinta, no Morumbi. Existia a expectativa de que Rodrigo Nestor voltasse a ficar à disposição para o duelo decisivo, mas ele participou apenas de parte do último treino, portanto ainda não deve ser liberado.

O volante está se recuperando de fadiga muscular no reto femoral direito e não foi relacionado para os dois últimos compromissos do time tricolor, nas vitórias sobre Academia Puerto Cabello e Goiás. A última vez que esteve em campo foi no triunfo por 4 a 2 sobre o Vasco, partida em que marcou um dos gols.

Já o zagueiro Arboleda, que não joga desde o primeiro duelo com o Sport, está recuperado de fadiga muscular na região posterior da coxa esquerda e treinou normalmente nesta quarta, assim como fez desde o início da semana. Apesar disso, é provável que seja poupado e não comece entre os titulares.

Durante o treinamento, houve um trabalho de construção ofensiva e finalizações, exceto zagueiros e laterais, que fizeram exercícios específicos em outro campo. Depois disso, o técnico Dorival Júnior comandou uma atividade de 11 contra 11 com delimitação de espaço e ajustes táticos.

Com a vitória por 2 a 0 conquistada na Ilha do Retiro, o São Paulo avança mesmo se perder por um gol de diferença no Morumbi. Caso o Sport devolve a vantagem de dois gols, a decisão da vagas nas quartas de final será nos pênaltis.