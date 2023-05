Nestor, do São Paulo, se revolta com expulsão antes de clássico: 'Difícil dormir'

(via Agência Estado)

A expulsão sofrida no segundo tempo do empate sem gols com o Fortaleza, na quinta-feira, revoltou o meio-campista Rodrigo Nestor, do São Paulo. A insatisfação foi exposta pelo jogador, que não poderá jogar o clássico com o Corinthians no domingo, em uma publicação feita por ele em sua página oficial do Instagram, nesta quarta.

"Indignado. Difícil dormir nessa última noite depois do que aconteceu. Não consigo acreditar que, com tanta tecnologia hoje no futebol, não se possa fazer justiça em um lance tão simples. Trabalhei muito para estar em campo no domingo e não vou poder", lamentou o jogador de 22 anos.

Nestor foi expulso após receber o segundo cartão amarelo. No lance, teve o ombro puxado pelo zagueiro Titi e reagiu fazendo um movimento para trás com o braço esquerdo. O defensor do Fortaleza foi tocado no ombro pelo são-paulino, mas levou a mão ao rosto. Não houve revisão do VAR, porque, de acordo com a atual regra, o recurso não pode ser acionado em caso de expulsão por segundo cartão amarelo.

Sem Nestor à disposição, o técnico Dorival Júnior iniciou nesta sexta-feira a preparação para o clássico com o Corinthians, marcado para as 16 horas de domingo, na Neo Química Arena. A atividade, realizada no CT do Ceará, em Fortaleza, foi composta apenas pelos atletas que não começaram jogando diante do Fortaleza, com exceção do goleiro Rafael, que fez trabalhos específicos. Neste sábado, já na capital paulista, Dorival comanda o único treino com elenco completo antes da partida.