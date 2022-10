Nelsinho Piquet faz bom pit-stop e vence a 2ª corrida da 10ª etapa da Stock Car

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Nelsinho Piquet fez uma boa estratégia na parada para vencer a segunda corrida da 10ª etapa da Stock Car neste sábado (22), em Goiânia. Bruno Baptista, que liderou boa parte da prova, terminou em quarto, atrás de Ricardo Zonta e Ricardo Maurício. Por conta do resultado ruim de Gabriel Casagrande, Daniel Serra assumiu a liderança da Stock Car no momento.

continua após publicidade .

Ao contrário da primeira prova, a segunda teve mais disputas e acidentes logo no começo, com a saída de Felipe Massa.

CORRIDA

continua após publicidade .

Na segunda prova, como é normal na Stock Car, houve a inversão dos 10 primeiros colocados da primeira corrida. O décimo colocado é o primeiro; o nono, o segundo e assim sucessivamente. Por conta disso, Bruno Baptista assumiu a liderança, seguido por Matías Rossi.

Logo na primeira volta, Felipe Massa e Júlio Campos saíram da pista, levantando muita areia no circuito. Com problemas, Cacá Bueno abandonou a prova no começo. O safety car também precisou entrar nas primeiras voltas após Tuca Antoniazi parar fora da pista.

No pit-stop, quem conseguiu fazer um bom aproveitamento foi Nelsinho Piquet, chegando à frente de Bruno Baptista, que também perdeu a posição para Ricardo Zonta a pouco mais de quatro minutos do fim da prova.