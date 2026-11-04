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Negociação fracassa, e promessa retorna ao futsal do Corinthians após sonho frustrado no campo

Escrito por José Edgar de Matos (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O sonho de Maicon de migrar para o futebol de campo será adiado. Nesta quarta-feira, o Corinthians confirmou que a negociação da promessa do futsal Maicon com o Azuriz, do Paraná, fracassou.

Assim, o ala de 22 anos retorna para a equipe de futsal do Corinthians, que entra em quadra nesta quarta-feira para enfrentar o Santo André, no ginásio Wlamir Marques, em duelo pelo Campeonato Paulista de Futsal.

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O jogador chegou a vestir a camisa do Azuriz e ser anunciado como reforço da equipe paranaense para a temporada de 2027. Agora, deixa o Paraná e retorna à capital paulista para seguir defendendo o Corinthians nas quadras.

Maicon ganhou espaço nos últimos meses depois de participar de treinamentos com o sub-20 de campo do Corinthians, a pedido do então treinador da equipe profissional Fernando Diniz.

No campo, Maicon atuou como um atacante e foi testado tanto pelas beiradas quanto centralizado.

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Diniz, que deixou o clube no mês passado, e a diretoria avaliaram bem a promessa, porém não há um planejamento para que Maicon faça a transição da quadra para o campo.

Sem projeção no Corinthians, Maicon recebeu uma oferta para iniciar a carreira nos gramados pelo Azuriz, equipe da Série D do Campeonato Brasileiro.

Entretanto, mesmo com anúncio oficial, não houve um acordo final entre as partes para a transferência, e o clube de Parque São Jorge encerrou a negociação.

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O jovem jogador teve experiência no campo antes de chegar ao futsal do Corinthians, em 2023.

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