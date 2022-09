Necessidade de vencer Athletico-PR não faz Abel poupar Palmeiras em Bragança

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A proximidade do duelo com o Athletico-PR, terça-feira, no Allianz Parque, pelo jogo de volta da semifinal da Copa Libertadores, não faz o técnico Abel Ferreira poupar jogadores na escalação do Palmeiras para o confronto com o Red Bull Bragantino, neste sábado, às 19h, em Bragança Paulista, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após publicidade .

Mesmo com a necessidade de vencer a equipe de Felipão para alcançar a terceira final consecutiva na principal competição sul-americana, Abel vai escalar o que tem de melhor no elenco. O único desfalque deverá ser Raphael Veiga, que sofreu um entorse no tornozelo direito. Ele será substituído por Tabata.

Danilo e Gustavo Scarpa, que cumpriram suspensão na derrota, por 1 a 0, para o Athletico-PR, em Curitiba, voltam ao time e terão a companhia também de Zé Rafael no meio de campo.

continua após publicidade .

Um provável Palmeiras deverá formar com: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Bruno Tabata; Gustavo Scarpa, Dudu e Rony.

Líder do Brasileirão, com 50 pontos, sete à frente do Fluminense, segundo colocado, o Palmeiras aprimorou no treino desta sexta-feira pela manhã as finalizações e construção de jogadas. Pensando em uma possível decisão nos pênaltis frente ao Athetico-PR, na terça-feira, os atletas também treinaram cobranças de pênaltis.