NBA tem 9ª vitória seguida dos Suns, Dallas nos playoffs e estreia de brasileiro

Da Redação

A movimentada rodada da noite desta quarta-feira na NBA contou com duelos importantes entre os líderes das Conferências Leste e Oeste, vitórias do Phoenix Suns e Miami Heat e a estreia do brasileiro Didi Louzada na temporada regular, pelo Portland Trail Blazers. O capixaba de 22 anos fez apenas o seu primeiro jogo porque começou o campeonato machucado.

O ala/armador chegou à NBA em abril do ano passado ao assinar com o New Orleans Pelicans, mas enfrentou problemas logo após estrear. Ele recebeu uma suspensão por doping e, na sequência, sofreu uma lesão no joelho, que exigiu cirurgia. Durante sua recuperação, ele se transferiu para os Blazers.

Nesta quarta, ele finalmente fez sua estreia pela equipe. Começando no banco de reservas, ele esteve em quadra por 12 minutos, nos quais anotou cinco pontos, dois rebotes e um toco. Apesar do empenho do brasileiro, os Blazers foram derrotados pelo New Orleans Pelicans, ex-time de Didi, por 117 a 107, em casa. Os Blazers praticamente não tem mais chances de avançar aos playoffs, enquanto os Pelicans ocupam o nono lugar da Conferência Oeste, com 33 vitórias e 43 derrotas.

O jogo desta quarta foi apenas o sexto de Didi na NBA, em duas temporadas. Além dele, o Brasil é representado na liga americana de basquete por Raulzinho, do Washington Wizards, que também entrou em quadra nesta quarta. O brasileiro esteve em quadra por pouco mais de um minuto e registrou apenas um rebote na vitória da sua equipe sobre o Orlando Magic por 127 a 110.

Um dos jogos mais aguardados da noite envolveu dois dos principais times das últimas temporadas. E o Phoenix Suns levou a melhor sobre Golden State Warriors por 107 a 103, fora de casa. Foi a nona vitória consecutiva dos Suns, que lideram a Conferência Oeste com folga, já se classificaram para os playoffs e ostentam a melhor campanha da temporada regular (62 vitórias e 14 derrotas).

Ainda sem Stephen Curry, os Warriors contaram com grande exibição de Jordan Poole, cestinha da partida com 38 pontos. E Andrew Wiggins contribuiu com 19 pontos. Mas o bom desempenho da dupla não resistiu à solidez coletiva dos Suns, liderados mais uma vez por Chris Paul, autor de 15 pontos e oito assistências. Mikal Bridges e Devin Booker marcaram 22 pontos cada.

O resultado não mudou a situação ainda mais favorável dos Suns, mas complicou a trajetória dos Warriors, ainda em busca da classificação aos playoffs. O time caiu do terceiro para o quarto lugar da Conferência Oeste (48 vitórias e 29 derrotas).

O dono do terceiro posto agora é o Dallas Mavericks (48/29), que sacramentou a vaga nos playoffs. A classificação veio com a vitória sobre o Cleveland Cavaliers por 120 a 112, fora de casa. Luka Doncic liderou os visitantes, com seus 35 pontos, nove rebotes e 13 assistências, confirmando mais um "double-double" em sua temporada.

Pela Conferência Leste, o líder Miami Heat adiou os planos de classificação do Boston Celtics ao vencer por 106 a 98, fora de casa. Jimmy Butler e Kyle Lowry lideraram a equipe de Miami, com 24 e 23 pontos, respectivamente. Jaylen Brown foi o destaque dos Celtics, com seus 28 pontos, 10 rebotes e seis assistências. O time de Boston ocupa o quarto lugar da tabela, com 47 triunfos e 30 revezes.

Confira os resultados da noite desta quarta-feira:

Cleveland Cavaliers 112 x 120 Dallas Mavericks

Washington Wizards 127 x 110 Orlando Magic

Indiana Pacers 118 x 125 Denver Nuggets 125

Toronto Raptors 125 x 102 Minnesota Timbwewolves

New York Knicks 114 x 125 Charlotte Hornets

Boston Celtics 98 x 106 Miami Heat

Oklahoma City Thunder 118 x 136 Atlanta Hawks

Houston Rockets 118 x 121 Sacramento Kings

San Antonio Spurs 111 x 112 Memphis Grizzlies

Portland Trail Blazers 107 x 117 New Orleans Pelicans

Golden State Warriors 103 x 107 Phoenix Suns

Acompanhe os jogos desta quinta-feira:

Detroit Pistons x Philadelphia 76ers

Brooklyn Nets x Milwaukee Bucks

Atlanta Hawks x Cleveland Cavaliers

Chicago Bulls x Los Angeles Clippers

Utah Jazz x Los Angeles Lakers