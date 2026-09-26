NBA: Stephen Curry acerta renovação com o GSW e abre mão de R$ 107 milhões

O astro Stephen Curry, de 38 anos, acertou a extensão do contrato com o Golden State Warriors por mais duas temporadas. Segundo informações da ESPN dos Estados Unidos, o armador receberá U$ 116 milhões (aproximadamente R$ 620 milhões) com o novo acordo, e tem a player option para 2028/29, que garante ao atleta a opção de exercer ou não o último ano do vínculo.

Com a renovação, o atleta aceitou abrir mão de aproximadamente U$ 20,7 milhões (em torno de R$ 107 milhões) em relação ao teto do que poderia receber, e garante a permanência no clube até 2027/28, podendo escolher se estender para a temporada seguinte. A redução traz um alívio financeiro ao Golden State a partir da próxima offseason, período em que as franquias movimentam os bastidores com as trocas de jogadores.

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Principal nome da história do GSW, Stephen Curry vai iniciar sua 18ª temporada na NBA e tenta retomar aos melhores dias pela equipe da Califórnia, após enfrentar diversas lesões na última sessão. A franquia entrou em quadra 84 vezes e o astro participou de pouco mais da metade, com 43 partidas.

O gerente geral do GSW e ex-jogador da NBA, Mike Dunleavy, falou sobre a renovação do vínculo de Curry. "Não poderíamos estar mais contentes ao chegar a um acordo com Steph e aumentar sua histórica carreira com o Warriors". "Nunca houve um rosto melhor para uma franquia do esporte profissional, seja dentro ou fora de quadra, que Stephen Curry com o Warriors".

Stephen Curry foi escolhido no Draft da NBA em 2009, na 7ª posição geral, pelo próprio Golden State Warriors. Em quase 20 anos pela equipe, o armador tem quatro títulos da NBA e foi duas vezes MVP da temporada regular e tem um MVP das Finais. Também é o maior pontuador de bolas de três pontos da história da principal competição de basquete do planeta.

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Ainda resta a definição do futuro do ala Jimmy Butler, que está no último ano de contrato. O jogador de 38 anos chegou ao clube em fevereiro de 2025, envolvido em uma troca de cinco franquias e sete atletas. O atual vínculo tem vencimentos na casa de US$ 121 milhões.

Outro símbolo do clube, Draymond Green, de 36 anos, assinou a extensão do contrato em junho, com valores máximos de aproximadamente U$ 28 milhões (cerca de R$ 145 milhões).